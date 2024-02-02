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SBL假球簽賭案今起訴 漏網前中鋒翁嘉鴻屢傳不到...通緝中
職籃SBL假球簽賭案延燒，檢警偵辦3個多月認定多名球員、助教、球員友人涉案，士檢偵結依詐欺等罪起訴15人，全案另有前球員翁嘉鴻未到案遭通緝，外傳他已逃往大陸，對此檢方不證實。
據悉，31歲翁嘉鴻自醒吾科大畢業，涉案期間在SBL裕隆隊擔任中鋒，去年10月案件曝光後，翁嘉鴻遭通知卻屢傳不到，遭發布通緝，至今行蹤不明，涉案情形也較不明朗；外傳他其時已逃往大陸，盡力清償賭債，對此檢警不證實。
起訴指出，涉案球員私下簽賭至少18場，其中藉由場上表現控制比分牟利7場，不法所得高達2000萬餘元。
檢警去年著手偵辦SBL假球簽賭案，查出含MVP球員柯旻豪、外籍球員班霸、得分後衛吳季穎及其友人等涉案，近日偵結依詐欺、賭博、違反運動彩券條例等罪嫌起訴15人，持續通緝翁嘉鴻，並聲請沒收2000萬餘元不法所得。
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