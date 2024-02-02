狂傳球不進攻避免贏太多...裕隆前球員「控分」7賽事手法全都曝

職籃SBL去年爆出假球簽賭案，檢警追出多名球員、助理教練涉案，歷經3個多月偵辦，認定犯嫌在第20屆SBL賽事中下注簽賭至少十數場，其中有7場比賽藉球員場上表現控制比分滿足賭盤開分條件，近日偵結依詐欺、賭博、違反運動彩券發行條例等罪嫌起訴15人，遭羈押的球員柯旻豪今午將移審士林地院。

起訴指出，職籃SBL「超級籃球聯賽」去年1月7日至5月21日進行第20屆賽程，共有裕隆納智捷、台灣啤酒、彰化柏力力、台灣銀行等球隊參賽；台灣運彩公司在賽事期間發行運動彩券供民眾投注，遂SBL賽事是運動彩券發行條例規範的投注標的運動競技賽事。

其中，裕隆隊由球員柯旻豪擔任固定先發控球後衛、吳季穎擔任得分後衛、外籍球員班霸擔任固定先發中鋒，其餘翁等4人擔任前鋒、陳等4人擔任後衛，該隊助教邱繼緯曾擔任九太科技籃球隊助教，與柯旻豪就識，柯知悉邱是地下簽賭組頭，可協助下注簽賭，在比賽初期介紹給吳季穎、顏聞佐等其他球員認識，又因吳簽賭金額時而超過簽賭網站下注上限，吳又透過黃姓女友及張姓等3名友人協助申請帳號下注。

吳季穎、柯旻豪為透過簽賭牟利，班霸等9名球員也為求朋分賭資利益，賽事中也配合控制比賽分數詐取賭資。

檢警調查，早在前年底的熱身賽中即有地下賭盤開放下注，開分條件是賭台啤隊輸者，台啤隊輸分6.5分以內即可贏得賭資，吳、翁跟著簽賭押注，為贏得賭資，上場比賽時就消極防守、故意失誤、投籃投偏甚至不投籃等，控制比分，讓裕隆隊贏分落在6分內，吳的黃姓女友、邱姓友人等則協助下注共15萬5000元，最終比賽以70比67由裕隆隊贏台啤隊3分作結，吳季穎贏得賭資69萬8000元，黃女也贏了9500元，其餘參與協助的友人從中收取傭金。

檢警分析過濾後發現，涉案球員為控制比分，出現傳球次數激增和出手時機不合理等情況，如投籃精準的得分後衛吳季穎，投2分球籃外空心；後衛運球過半場，卻在接球時刻意空中停滯，傳球給邊線球員，邊線球員不接球、製造失誤；處於大空檔出手籃外空心；傳球不出力導致遭抄截快攻；傳球故意傳偏，讓救球球員接到球後順勢跳出界外、讓出球權；比賽剩9秒開始故意犯規，讓對手球員藉罰球拉近比分等。

該屆賽程中，涉案人員在開放民眾投注運彩的正式賽程中持續犯案，共計在7場比賽中，球員用相同手法滿足地下賭盤開分條件、詐取賭資，另有11場賽事有球員涉嫌簽賭。