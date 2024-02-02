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影／出獄不到1個月 高雄六度酒駕男一見警嚇到跳車裝沒事

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄49歲鍾姓男子周一攜狗騎機車外出，行經梓官區中崙路時，發現車後有巡警，竟嚇得跳車，任機車在路口隨意停放。員警見他未戴安全帽上前盤查，一靠近，濃厚酒氣撲鼻而來，經吹氣酒測，酒精濃度達每公升0.34毫克，經查，去年12月鍾男才因酒駕剛出獄，這已是他第六度酒駕。

岡山分局指出，當天下午鍾男自工地下班返家後，晚餐時間騎車外出購物，不過，因為之前在工地有飲酒，沒想到，買個便當路口卻碰上巡警，一時太過心虛，乾脆跳車默默躲到路口路燈後方，機車就隨意停放路中央。

「安全帽？為什麼車子要停路中央？」巡警詢問，鍾男自以爲掩飾得很好，殊不知，他早已被車後方的巡警盯上，因他騎車上路竟然沒戴安全帽。

起初，鍾男否認飲酒，還佯稱正準備去遛狗，經警盤查後，鍾才坦言，下午工作時喝了兩杯保力達，警查身分，鍾男這次已是第六度酒駕，去年12月才剛出獄，怎料，一個月不到，竟再因酒駕被員警開單，離譜行徑被依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鍾男發現後方有巡警，竟然嚇得跳車躲在路口路燈後方。記者古和純／翻攝
鍾男發現後方有巡警，竟然嚇得跳車躲在路口路燈後方。記者古和純／翻攝
警方盤查過後，鍾男才戴上安全帽。記者古和純／翻攝
警方盤查過後，鍾男才戴上安全帽。記者古和純／翻攝

安全帽 岡山 酒駕

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