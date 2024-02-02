引爆司法界風暴！翁茂鍾「易服勞役造假」入監服刑1年多 假釋返家過年

佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案判刑1年獲准易服勞役，卻串通現已退休的麻豆警分局官田分駐所副所長楊博賢造假紀錄，二審改認兩人犯行使業務登載不實文書罪各判1年10月、1年6月，檢方上訴遭最高法院駁回，前年底翁入監服刑，經法務部核准假釋後，終在舊曆年前返回過年。

二審審理時，翁茂鍾雖請求緩刑宣告，法官審酌他利用自己的警界人脈，鑽營減免社會勞動服務期間非短、次數非少，對於司法刑罰執行的公正性傷害甚鉅，不宜宣告緩刑。而同案楊博賢獲緩刑。

檢方前年11月底上訴最高法院後駁回，全案定讞，翁入監執行1年多，經法務部核准假釋，經台南高分檢檢察官向台南高分院聲請假釋中付保護管束，合議庭法官審核相關文件，認聲請正當，1月29日裁定他假釋中付保護管束。

二審判決指出，楊博賢是因台南地檢署委請其監督、管理受刑人執行社會勞動，經他認證記載的社會勞動時數，仍須經檢察機關查核，且終須由觀護人簽報檢察官核准結案，因此，楊製作、行使的社會勞動工作日誌，並非職務上所掌公文書，而是業務上登載文書。

楊雖經官田分駐所所長指派為監督管理社會勞動人執行社會勞動，僅為輔助地位，依檢察機關指示，管理、紀錄檢察官核准易服社會勞動者的社會勞動，並無同時觸犯公務員違法不執行刑罰罪。