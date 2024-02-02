快訊

「立法院長罷免」登熱搜！現行法律規定曝 韓國瑜年薪成焦點

父母太有「夫妻相」！女兒好奇驗DNA 結果揭曉崩潰

MLB／卡洛爾4年前與媽媽被困停車場 響尾蛇派奪冠英雄來救援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

引爆司法界風暴！翁茂鍾「易服勞役造假」入監服刑1年多 假釋返家過年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案判刑1年獲准易服勞役，卻串通現已退休的麻豆警分局官田分駐所副所長楊博賢造假紀錄，二審改認兩人犯行使業務登載不實文書罪各判1年10月、1年6月，檢方上訴遭最高法院駁回，前年底翁入監服刑，經法務部核准假釋後，終在舊曆年前返回過年。

二審審理時，翁茂鍾雖請求緩刑宣告，法官審酌他利用自己的警界人脈，鑽營減免社會勞動服務期間非短、次數非少，對於司法刑罰執行的公正性傷害甚鉅，不宜宣告緩刑。而同案楊博賢獲緩刑。

檢方前年11月底上訴最高法院後駁回，全案定讞，翁入監執行1年多，經法務部核准假釋，經台南高分檢檢察官向台南高分院聲請假釋中付保護管束，合議庭法官審核相關文件，認聲請正當，1月29日裁定他假釋中付保護管束。

二審判決指出，楊博賢是因台南地檢署委請其監督、管理受刑人執行社會勞動，經他認證記載的社會勞動時數，仍須經檢察機關查核，且終須由觀護人簽報檢察官核准結案，因此，楊製作、行使的社會勞動工作日誌，並非職務上所掌公文書，而是業務上登載文書。

楊雖經官田分駐所所長指派為監督管理社會勞動人執行社會勞動，僅為輔助地位，依檢察機關指示，管理、紀錄檢察官核准易服社會勞動者的社會勞動，並無同時觸犯公務員違法不執行刑罰罪。

一審誤對翁、楊2人論以法定刑較重的行使公務員登載不實公文書，且對楊同時誤認構成公務員違法不執行刑罰罪行，對翁、楊量刑均有瑕疵，撤銷改判；認楊犯行使業務登載不實文書罪，處1年6月，緩刑4年，並向公庫支付40萬元，另翁犯行使業務登載不實文書罪，處1年10月。

佳和集團前董事長翁茂鍾（戴帽者），前年12月間到台南地檢署報到後，入監服刑，上周假釋出獄。圖／本報資料照片
佳和集團前董事長翁茂鍾（戴帽者），前年12月間到台南地檢署報到後，入監服刑，上周假釋出獄。圖／本報資料照片

假釋 公務員 台南

延伸閱讀

不滿轎車遭拖吊...印尼男持硬幣刮花警車 賠3萬換緩刑

連Lexus都入列！Toyota引擎認證造假擴大，多款新車暫停銷售。和泰同步發聲明

補充和泰回應 Toyota商用車引擎也造假！Toyota Dyna、HINO 200、HINO Dutro即刻暫停出貨

中共黨紀處分納統計造假 情節嚴重可開除黨籍

相關新聞

老公猝死拿不到保險金！人妻驚覺他外遇20年 受益人從兒子變小三

一名人妻與擔任知名老牌飯店前經理的丈夫分居逾20年，前年猝死後，兒子請領保險金被告知已被他人領走，她才驚覺丈夫常年和飯店...

職籃SBL前球員吳季穎假球簽賭案起訴15人 士檢：聲請沒收千萬所得

檢警偵辦職籃SBL裕隆前球員吳季穎假球簽賭案，士林地檢署偵結依詐欺、賭博、違反運動彩券發行條例等罪嫌起訴15名被告，包含...

狂刺35刀殺人搶千萬元天珠！最高院：3嫌「非窮凶極惡之人」逃死定讞

台中市男子黃焌柚盜賣張姓友人價值不菲的天珠「天地眼中眼」，賺得人民幣38萬餘元（約新台幣167萬餘元），再找男子李政達、...

狂傳球不進攻避免贏太多...裕隆前球員「控分」7賽事手法全都曝

職籃SBL去年爆出假球簽賭案，檢警追出多名球員、助理教練涉案，歷經3個多月偵辦，認定犯嫌在第20屆SBL賽事中下注簽賭至...

誠創科技涉虛增營收3億 老董馬永玲200萬交保

已下市的誠創科技董事長馬永玲，被控為美化營收，過水交易買賣IC面板及化妝品，美化營收3億餘元，涉財報不實假交易；台北地檢...

女直播主控性騷害勒令退伍 社會氛圍讓國軍求饒...真相大翻盤

朱姓職業軍人與黃姓女直播主唱KTV，事後黃女指控朱性騷擾，除了在直播平台上披露外，還向軍中長官投訴。朱因遭威脅，擔心長官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。