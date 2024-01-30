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媒體爆台北塔開發商掏空案 檢調約談1被告、限制出境出海
鏡週刊報導，台北天空塔開發商被檢舉掏空逾新台幣10億元，台北地檢署日前指揮調查局搜索、約談。檢方表示，日前約談邱姓被告，訊後請回。邱男已被限制出境、出海。
報導指出，由碩河主導、投資開發規模超過200億元的台北市最新地標台北天空塔 The Sky Taipei，預計今年底完工，成為僅次台北101的信義區第2高樓，整起開發案遭檢舉涉嫌掏空逾10億元。
報導表示，碩河副董事長邱姓男子被控挪用增資款償還另名馬姓董事個人債務，甚至將台北天空塔產權質押給中國券商，讓該券商可以執行債權名義列席碩河所有會議，形同中資介入碩河經營權，規避投審會審查。
據了解，台北地檢署為保全證據，日前指揮調查局台北市調處兵分4路搜索，並以被告身分約談邱男及1名證人說明，訊後將2人請回。此外，邱男已被檢方限制出境、出海。
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