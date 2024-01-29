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嘉義市議員林煒軒遭襲擊案 檢方聲押2嫌獲准

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

民進黨籍嘉義市議員林煒軒昨天遭2名男子逼車、持辣椒水、甩棍威嚇，要求下跪、道歉，林煒軒不從旋遭攻擊，警方將2名男子帶回調查，2名男子向警方供稱是行車糾紛。昨天深夜檢方複訊後，認為涉及傷害、妨害自由、毀損等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，聲請羈押禁見，今天下午法院裁定羈押禁見。

嘉義地方法院表示，2名被告都坦承傷害犯行，但是否認恐嚇、強制犯行，但告訴人及目擊者證述及扣案伸縮警棍、辣椒水等物品，被告涉犯傷害、恐嚇、強制罪等犯罪嫌疑都屬於重大犯行，還有其他證人、共犯尚待追查，有勾串證人、共犯之虞。2名被告之前都有相類似的犯罪紀錄，再犯本件傷害、恐嚇、強制等犯行，都有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，都有羈押必要，並禁止接見、通信。

林煒軒座車昨天上午由李姓助理駕駛，行經世賢路地下道往南京路方向時突遭刻意逼車追撞，他和助理下車了解，對方即持辣椒水噴灑、棍棒攻擊，要林跪下並講出「對不起某立委」，在對方威嚇下只能配合，直到警察到來將2名男子帶走，他與助理被送往榮民醫院救治無礙。

警方起出辣椒水、甩棍等將39歲吳男駕駛、23歲楊男乘客依現行犯帶回偵辦，吳、楊2人供稱是行車糾紛，警方偵訊後昨天深夜依傷害、妨害自由、毀損等罪嫌法辦，檢方漏夜複訊聲請羈押禁見。

另傳2名男子被警方依現行犯帶回偵訊後，竟然還有人能傳遞香菸、檳榔給2人，另也傳出2人手機內通聯紀錄也被刪除。市議員黃露慧表示，警方辦案應小心謹慎，如果有這些情事，應該檢討改進。

警方說明，接獲報案時是交通事故，到場將2名男子帶回派出所了解才認定准現行犯，並進行扣留手機動作，手機有沒有被刪除資料還要送鑑識。另有名男子自稱是透過某議員前來關切送早餐、檳榔、菸，當時也還是依交通事故了解中，調查後這名男子假冒受某議員之託，這樣說是為了方便送物品給吳、楊。

嘉義市民進黨籍議員林煒軒被追撞案，警方逮捕楊姓（前中）、吳姓（後中）男子移送法辦，今天下午法院裁定羈押禁見。記者李宗祐／翻攝
嘉義市民進黨籍議員林煒軒被追撞案，警方逮捕楊姓（前中）、吳姓（後中）男子移送法辦，今天下午法院裁定羈押禁見。記者李宗祐／翻攝

辣椒水 議員 林煒軒

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