快訊

違反營運計畫！鏡電視大選製播政論節目 NCC未罰款僅給「警告」

名律師涉ACE詐騙案！幫洗錢「住家搜出近5千萬」 女友家查扣千萬跑車

爸媽注意！新生兒普發6000元將截止 還有2000名未領

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嗶一下兌幣機硬幣嘩啦啦掉下 台南錢幣大盜3案齊發

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「嗶」一下，自動兌幣機內硬幣就嘩啦啦掉下來了。陳姓綁鐵工去年4月間深夜騎機車，前往永康兩間選物販賣機、安南區自動洗衣店內，以手機型干擾器對店內自動兌幣機「嗶」一下，總計得手3萬5500元。法官認他犯非法由自動付款設備取財既遂罪，分別判處4月、5月徒刑。

檢警調查，陳男前有許多以干擾器詐欺兌幣機、娃娃機前科，經法院判決有罪後，仍不知悔改。市警三分局查獲他於去年4月23日1時57分許，至台南某自助洗衣店內，以他在網路所購買干擾器，靠近內兌幣機前，發出干擾訊號，致使兌幣機判讀錯誤，誤以為有紙鈔投入進行兌幣，而吐出10元硬幣共計1萬元，將硬幣取走花用。

他供承不諱，與商家報案情節相符，且有監視錄影翻拍照片，案發前他因交通違規遭警攔查時警方秘錄器所拍攝照片及市警局舉發違反道路交通管理事件通知單佐證。法官認事證明確，認他犯非法由收費設備取得他人之物罪處5月刑，可易科罰金。

無獨有偶，永康警方查獲他於去年4月28日凌晨2時30分許，至永康區選物販賣機店，以干擾器靠近該商店內兌幣機前，發出干擾兌幣機訊號，致使兌幣機判讀錯誤，誤以為有紙鈔投入進行兌幣，而吐出10元硬幣總計2萬元。

同日凌晨4時27分許，又到永康另家選物販賣機店，故技重施，再以干擾器騙過兌幣機，而吐出5500元。上述兩案經檢方起訴。

台南地院審酌，他先前已有多次竊盜、詐欺前科，素行不良，以非法方式取得他人財物，顯然欠缺尊重他人財產權觀念，危害社會治安，應予非難。參酌他始終坦承犯行態度，犯後態度良好，迄未與任何告訴人達成調解或和解等一切情狀，認他犯非法由自動付款設備取財既遂罪分處3月刑、2月刑，應執行4月刑，可易科罰金。

台南地院審酌，他前有多次竊盜、詐欺前科，素行不良，迄未與任何告訴人達成調解或和解等一切情狀，認他犯非法由自動付款設備取財既遂罪，依法量處其刑。圖／讀者提供
台南地院審酌，他前有多次竊盜、詐欺前科，素行不良，迄未與任何告訴人達成調解或和解等一切情狀，認他犯非法由自動付款設備取財既遂罪，依法量處其刑。圖／讀者提供

硬幣 販賣機 詐欺 娃娃機 竊盜

延伸閱讀

台中高中少女睡過頭...私校司機摸大腿 下場慘了

空軍前防砲參謀長淪共諜 更二審無罪改判有罪快步衝出法庭

他在15.5小時內對2女高校生襲胸又摸臀 法官判關50天

友人4歲孫調皮拿枯枝教訓 婦人被判拘役80日不得易科罰金

相關新聞

獨／遇行人地獄遭輾斃…伊拉克夫痛失妻兒 肇事司機今賠百萬免關

台中豐原客運陳姓司機前年開公車時貿然左轉，輾斃走斑馬線李姓女子、一歲兒子，僅伊拉克籍季姓丈夫倖存，引發社會討論「行人地獄...

驚爆名律師涉ACE詐騙案！幫詐團洗錢「住家搜出近5千萬」 女友家查扣千萬跑車

國內前大三ACE王牌交易所選前爆出虛擬貨幣詐騙，負責人潘奕彰被收押後，調查局台北市調查處清查幣流發現，知名建業法律事務所...

大S與汪小菲離婚協議曝！15年扶養費總計逾億元 每3月付大S300萬元

藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚後，紛爭不斷。台北地檢署今偵結汪PO出調解書涉個資法等案，根據雙方離婚調解時的約定，汪...

台南議長賄選案勘驗證人筆錄 律師質疑檢方誘導、脅迫問訊

台南市議長賄選案，今上午臨時加開庭期，被告議會無黨聯盟顧問團長楊志強申請勘驗證人國民籍議員方一峰筆錄，方多次提到，楊拜託...

騙扁小子涉詐30萬元律師費 法官本周傳孫鵬、狄鶯出庭作證

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻的兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國也要接受調查的機會，假冒歌手張清芳前夫宋學...

ACE虛擬貨幣詐騙案 律師王晨桓疑因異常金流遭聲押、檢警查扣4億7千萬

新北市刑警大隊日前偵破虛擬貨幣投資詐欺集團，查扣現金1億1千餘萬元在內以及各種虛擬貨幣共2億2千萬元，震撼虛擬幣投資圈，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。