嗶一下兌幣機硬幣嘩啦啦掉下 台南錢幣大盜3案齊發

「嗶」一下，自動兌幣機內硬幣就嘩啦啦掉下來了。陳姓綁鐵工去年4月間深夜騎機車，前往永康兩間選物販賣機、安南區自動洗衣店內，以手機型干擾器對店內自動兌幣機「嗶」一下，總計得手3萬5500元。法官認他犯非法由自動付款設備取財既遂罪，分別判處4月、5月徒刑。

檢警調查，陳男前有許多以干擾器詐欺兌幣機、娃娃機前科，經法院判決有罪後，仍不知悔改。市警三分局查獲他於去年4月23日1時57分許，至台南某自助洗衣店內，以他在網路所購買干擾器，靠近內兌幣機前，發出干擾訊號，致使兌幣機判讀錯誤，誤以為有紙鈔投入進行兌幣，而吐出10元硬幣共計1萬元，將硬幣取走花用。

他供承不諱，與商家報案情節相符，且有監視錄影翻拍照片，案發前他因交通違規遭警攔查時警方秘錄器所拍攝照片及市警局舉發違反道路交通管理事件通知單佐證。法官認事證明確，認他犯非法由收費設備取得他人之物罪處5月刑，可易科罰金。

無獨有偶，永康警方查獲他於去年4月28日凌晨2時30分許，至永康區選物販賣機店，以干擾器靠近該商店內兌幣機前，發出干擾兌幣機訊號，致使兌幣機判讀錯誤，誤以為有紙鈔投入進行兌幣，而吐出10元硬幣總計2萬元。

同日凌晨4時27分許，又到永康另家選物販賣機店，故技重施，再以干擾器騙過兌幣機，而吐出5500元。上述兩案經檢方起訴。

台南地院審酌，他先前已有多次竊盜、詐欺前科，素行不良，以非法方式取得他人財物，顯然欠缺尊重他人財產權觀念，危害社會治安，應予非難。參酌他始終坦承犯行態度，犯後態度良好，迄未與任何告訴人達成調解或和解等一切情狀，認他犯非法由自動付款設備取財既遂罪分處3月刑、2月刑，應執行4月刑，可易科罰金。