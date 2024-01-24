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騙扁小子涉詐30萬元律師費 法官本周傳孫鵬、狄鶯出庭作證

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬狄鶯夫妻的兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國也要接受調查的機會，假冒歌手張清芳前夫宋學仁秘書介紹律師郭上維，卻「灌水」詐騙30萬元，台北地院後天上午9時30分將傳喚孫、狄出庭作證。

法官審理詐欺案多次傳喚孫鵬、狄鶯，他們都沒現身。2023年2月13日案件在審查庭時，法官傳喚孫鵬、狄鶯2人未到，2023年10月13日再傳喚時，孫鵬稱人在日本，狄鶯也未到，不過，狄鶯後來表示下次應會配合調查。

2018年3月孫安佐在美國賓州被警方逮捕，警方搜出他擁有槍枝、子彈，孫安佐經美國法院審判，羈押200多天後遞解出境。

依檢方指控，黃琪主動打電話給孫鵬自稱是宋學仁的秘書「Amanda」，表示如果有需要，可代為介紹律師處理孫安佐國內的官司，孫鵬、狄鶯因兒子即將返台，同意接受郭上維為兒子的辯護人。

後來，郭上維先到香港與孫安佐碰面，在孫安佐返國警方逮捕前，協助孫安佐聲請刑事提審，不過，檢調自黃琪的另件詐騙案發現黃、郭關係密切，有關孫安佐的提審訴狀是由黃琪所代寫，再蓋郭的用印，追究黃、郭刑責。

檢方查出，孫鵬、狄鶯因孫安佐付了30萬8405元訴訟費，律師費是18萬8405元，還付了12萬元的英文文件翻譯費，檢方認為，黃琪沒有律師資格卻辦理訴訟，涉嫌違反律師法、詐欺罪，郭上維將章證提供給黃琪用，也違反律師法。

黃琪、郭上維都否認犯罪。黃琪一度辯稱，與郭上維間被查出的金流，是郭處理案件時的機票錢、住宿費、Uber等費用，是郭請他先代墊的款項，後來郭再歸還，都有刷卡單據為證。

郭上維辯說，他沒有和黃琪有違反律師法的任何協議，他都是親自執行職務，也否認犯罪。

法官上一庭以證人審問郭上維，郭證稱，他2018年時和黃琪說有機會想辦孫安佐的案子，還和黃琪說如果是黃介紹的，費用可算6萬元，沒多久，孫鵬打電話給他，孫說是演藝界的人介紹的。

郭證稱，他辦過黃琪的案子，知道黃琪用化名對外，「但他的事我並不想知道」，幫孫安佐有與黃琪討論過，6萬元這個數字和狄鶯提過，但跟孫鵬只談案情，第一時間是誰跟孫鵬、狄鶯報價他不清楚。

本名黃照岡「騙扁小子」黃琪。圖／聯合報系資料照片
本名黃照岡「騙扁小子」黃琪。圖／聯合報系資料照片
狄鶯、孫鵬夫妻感情甜蜜。圖／摘自臉書
狄鶯、孫鵬夫妻感情甜蜜。圖／摘自臉書

黃琪 孫安佐 律師 狄鶯 孫鵬 詐欺

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