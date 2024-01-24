騙扁小子涉詐30萬元律師費 法官本周傳孫鵬、狄鶯出庭作證

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻的兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國也要接受調查的機會，假冒歌手張清芳前夫宋學仁秘書介紹律師郭上維，卻「灌水」詐騙30萬元，台北地院後天上午9時30分將傳喚孫、狄出庭作證。

法官審理詐欺案多次傳喚孫鵬、狄鶯，他們都沒現身。2023年2月13日案件在審查庭時，法官傳喚孫鵬、狄鶯2人未到，2023年10月13日再傳喚時，孫鵬稱人在日本，狄鶯也未到，不過，狄鶯後來表示下次應會配合調查。

2018年3月孫安佐在美國賓州被警方逮捕，警方搜出他擁有槍枝、子彈，孫安佐經美國法院審判，羈押200多天後遞解出境。

依檢方指控，黃琪主動打電話給孫鵬自稱是宋學仁的秘書「Amanda」，表示如果有需要，可代為介紹律師處理孫安佐國內的官司，孫鵬、狄鶯因兒子即將返台，同意接受郭上維為兒子的辯護人。

後來，郭上維先到香港與孫安佐碰面，在孫安佐返國警方逮捕前，協助孫安佐聲請刑事提審，不過，檢調自黃琪的另件詐騙案發現黃、郭關係密切，有關孫安佐的提審訴狀是由黃琪所代寫，再蓋郭的用印，追究黃、郭刑責。

檢方查出，孫鵬、狄鶯因孫安佐付了30萬8405元訴訟費，律師費是18萬8405元，還付了12萬元的英文文件翻譯費，檢方認為，黃琪沒有律師資格卻辦理訴訟，涉嫌違反律師法、詐欺罪，郭上維將章證提供給黃琪用，也違反律師法。

黃琪、郭上維都否認犯罪。黃琪一度辯稱，與郭上維間被查出的金流，是郭處理案件時的機票錢、住宿費、Uber等費用，是郭請他先代墊的款項，後來郭再歸還，都有刷卡單據為證。

郭上維辯說，他沒有和黃琪有違反律師法的任何協議，他都是親自執行職務，也否認犯罪。

法官上一庭以證人審問郭上維，郭證稱，他2018年時和黃琪說有機會想辦孫安佐的案子，還和黃琪說如果是黃介紹的，費用可算6萬元，沒多久，孫鵬打電話給他，孫說是演藝界的人介紹的。

郭證稱，他辦過黃琪的案子，知道黃琪用化名對外，「但他的事我並不想知道」，幫孫安佐有與黃琪討論過，6萬元這個數字和狄鶯提過，但跟孫鵬只談案情，第一時間是誰跟孫鵬、狄鶯報價他不清楚。