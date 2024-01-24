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SOGO經營權之爭未受「章家」委託 李恒隆無罪確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

SOGO百貨2005年爆發經營權之爭，前國票金控董事長林華德犯背信罪入獄，前太平洋流通投資公司董事長李恒隆、前太平洋崇光百貨公司董事長賴永吉也被依背信罪起訴；台北地方法院判李無罪、賴免訴。檢方上訴，台灣高等法院駁回，李恒隆獲判無罪確定。

太平洋建設集團2002年9月發生財務危機，旗下SOGO百貨營運陷入困境，「章家」委託林華德、李恒隆、賴永吉3人協助處理財務相關問題。

檢方指林華德、李恒隆、賴永吉明知太設已與寒舍公司蔡辰洋、仙妮蕾德集團陳德福簽立備忘錄，欲出售SOGO百貨股權以獲得100億元的資金挹注，卻從中阻撓股權交易案，認定林華德成立背信罪，判刑2年確定。林已服刑完畢。

李恒隆、賴永吉涉案部分，因林華德當年有偽造文書等案件在高院審理，檢方在2006年10月將李、賴依背信罪名聲請由高院併案審理。

不過，高院認為李恒隆、賴永吉2人所涉背信罪部分，事實與偽造文書等案件不屬於裁判上一罪關係，退回檢察官併案程序，檢方重查，另行分案依背信罪起訴李、賴2人。

北院以檢方起訴內容，未發現有李恒隆受SOGO前經營團隊「章家」章民強、章啟明父子委託處理經營權的證據，與背信罪違法要件不符，判李無罪，賴永吉則因追訴權時效已消滅，依法判免訴。

檢方上訴，高院審理後認為一審認事用法無違誤，今駁回檢方的上訴，全案確定。

SOGO百貨2005年爆發經營權之爭，前太平洋流通投資公司董事長李恒隆被依背信罪起訴，一審無罪，台灣高等法院今駁回檢察官上訴。圖／聯合報系資料照
SOGO百貨2005年爆發經營權之爭，前太平洋流通投資公司董事長李恒隆被依背信罪起訴，一審無罪，台灣高等法院今駁回檢察官上訴。圖／聯合報系資料照

SOGO 財務 偽造文書

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