擔心彰化縣調查站「掉下來」 邊坡下方居民建請遷移

座落彰化市八卦山台地北側的法務部彰化縣調查站，由於緊鄰垂直陡坡，辦公大樓邊坡與下方彰化市龍山里社區高程落差達近80公尺，建築基地經豪雨長期沖蝕，曾多次造成辦公園區崩坍，讓位在下方龍山里居民提心吊膽，法務部等機關會勘時，里民要求遷站，法務部表示將列入評估。

彰化縣調查站主任徐國楨表示，縣調站辦公舍建於1991年，迄今已32年，曾分別歷經4次邊坡崩塌事件，加上距離斷層帶約600公尺，為地質敏感地帶，九二一大地震時，廳舍也因位移造成龜裂以及停車場崩坍。為確保調查站人員及廳舍下方居民的安全，彰化縣調查站長期以來，即爭取遷建，只是一直未找到適當用地。

徐國楨表示，由於邊坡下方是彰化市龍山里及彰化師大宿舍，居民擔心強震發生時，讓廳舍整個滑落而下，危及生命及財產安全，長期以來，多次陳情，要求彰化縣調查站遷移。為了解彰化縣站邊坡基地的安全性，站方去年10間委託專業技師辦理建築物耐震能力鑑定，並委託工程顧問公司辦理地質鑽探及邊坡穩定分析。

徐國楨經鑑定結果，彰化縣調查站辦公廳舍結構耐震強度不符最新耐震設計規範，且縣站邊坡具有多次災害歷史，基地陡峭且地質屬紅土礫石，排水不佳，下邊坡崩塌頻繁，在面對極端氣候及臨近彰化斷層，基地邊坡呈現不穩定狀態，具有潛在危安因子。

徐國楨說，縣調站興建時，是以30人使用的空間規劃設計，迄今人員已達58人，除辦公空間不足，影響任務執行外，基於公共安全考量及專業單位的鑑定意見，即向行政院及法務部提出遷站建議。相關單位人員22日會勘，彰化市龍山社區山坡地自主防衛隊隊長林基生檢具邊坡曾發生災害照片，希望彰化縣站能遷站，王文德表示會帶回評估。