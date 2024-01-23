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影／桃園冠軍調酒師抓不怕 羈押期滿繼續詐騙再進去關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

桃園市林姓男子是曾獲台、港、澳調酒比賽冠軍的調酒師，但前年間涉嫌謊稱有單眼相機鏡頭要賣，詐騙21人，不法獲利近百萬元，台中市刑大在前年底收網抓人，林男在去年5月間起訴，因羈押2個月期滿獲釋，不過林出看守所後，又以同手法騙18人，牟利50萬元，台中市刑大在去年8月間抓人，林還問「會被押嗎」，檢方訊問後聲押林獲准，林被押4個月後，桃檢近日偵結，依詐欺罪起訴，移審法院。

台中市刑大八隊在前年底破獲桃園市林姓男子（29歲）網路詐騙案，林男是曾獲調酒比賽冠軍的調酒師，但為牟取不法利益，在網路佯稱有單眼鏡頭、相機欲販售，誆騙21人匯款，不法獲利超過百萬元，林在前年底落網後，被警方依詐欺罪，移送桃園地檢署，林當時被檢方依有反覆實施之虞，向法院聲押獲准，林被羈押2個月後期滿出看守所，桃檢也在去年5月間偵結，依詐欺罪起訴他。

台中市刑大八隊掌握，林男在去年5月間被檢方起訴後，仍不思悔改，繼續利用相同手法，在網路行騙，刑大八隊蒐集相關事證後，在去年8月間再度前往林男住處抓人，林男當時還詢問辦案人員「這次會被押嗎」，讓辦案人員傻眼，直說「你真是執迷不悟」。

刑大八隊查出，林男此次詐騙人數達18人，被害金額約50萬元，全案警詢後依詐欺罪，移送桃園地檢署偵辦。

檢方訊問後，以有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准，林男在被羈押4個月後期滿，檢方依詐欺罪偵結起訴，桃園地院未裁定接押。

台中市刑大呼籲，網路購物雖然便利，但不肖人士可能利用網路匿名的特性，行使各類詐騙手法，造成無辜民眾財產損失，甚至帳戶遭警示凍結。

市刑大說，透過非官方交易管道，例如Line、臉書、PTT私訊等，都必須提高警覺，以免吃虧上當，務必要特別審慎小心，避免受騙，將持續強化查緝作為，保障民眾辛苦血汗錢，民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市林姓男子是冠軍調酒師，前年底已因網購詐騙被逮，林羈押期滿後，繼續犯行，台中市刑大去年8月再度收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
桃園市林姓男子是冠軍調酒師，前年底已因網購詐騙被逮，林羈押期滿後，繼續犯行，台中市刑大去年8月再度收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
桃園市林姓男子是冠軍調酒師，前年底已因網購詐騙被逮，林羈押期滿後，繼續犯行，台中市刑大去年8月再度收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
桃園市林姓男子是冠軍調酒師，前年底已因網購詐騙被逮，林羈押期滿後，繼續犯行，台中市刑大去年8月再度收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
桃園市林姓男子是冠軍調酒師，前年底已因網購詐騙被逮，林羈押期滿後，繼續犯行，台中市刑大去年8月再度收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
桃園市林姓男子是冠軍調酒師，前年底已因網購詐騙被逮，林羈押期滿後，繼續犯行，台中市刑大去年8月再度收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
桃園市林姓男子是冠軍調酒師，前年底已因網購詐騙被逮，林羈押期滿後，繼續犯行，台中市刑大去年8月再度收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
桃園市林姓男子是冠軍調酒師，前年底已因網購詐騙被逮，林羈押期滿後，繼續犯行，台中市刑大去年8月再度收網抓人。記者陳宏睿／翻攝

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