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他酒後逆向棄車「裝散步」 實習警眼尖識破…挨罰6萬多元悔不及

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龍潭區28歲高姓男子今天凌晨與友人聚餐喝酒後，自行騎機車返家，一時為貪圖方便返家時間，竟騎機車一路逆向行駛平鎮區中豐路，發現警方攔查加速逃逸，途中棄車，假裝民眾散步，卻被眼尖實習員警唐國睿識破，高男酒測值0.55mg/L，警方依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，高男依規定罰鍰至少6萬7500元。　

龍潭警方表示，高男與友人昨夜至今天凌晨聚餐喝酒，之後騎機車返家，一時貪圖方便、節省返家時間，酒後騎機車逆向行駛中豐路至中山段，當時中興所警員蔡震東、鄧正斌與警專實習生唐國睿巡邏發現高男逆向，指示停車，未料高男擔心被抓，騎車加速逃逸，竄進中豐路一條小巷，將機車棄置巷子民宅前離開。

高男棄車後步行，故作鎮定假裝民眾散步走出巷子，遭到趕到的唐國睿識破，唐向高男攀談詢問，聞到高男濃濃的酒氣，蔡、鄧警員向高男進行酒測，檢測酒測值為0.55mg/L超標，經警方勸說、高男坦承，自己以為小酌幾杯沒問題騎車回家，因貪圖方便才逆向騎車返家，後悔不及。警訊後，高男依違反公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並將依機車酒駕（超過0.55mg/L以上）至少裁鍰6萬7500元。

唐國睿表示，他目前就讀警專，分發龍潭分局實習，這是他第一次使用酒測器及查獲酒駕現行犯，從學長的實務經驗指導傳授下，落實執勤效果，也讓他感到實習內容豐富。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

龍潭高男酒後騎機車逆向行駛，途中棄車逃逸，警專實習生唐國睿（見圖）眼尖識破。圖／警方提供
龍潭高男酒後騎機車逆向行駛，途中棄車逃逸，警專實習生唐國睿（見圖）眼尖識破。圖／警方提供
龍潭高男酒後騎機車逆向行駛，途中棄車散步，警專實習生唐國睿（右）眼尖識破。圖／警方提供
龍潭高男酒後騎機車逆向行駛，途中棄車散步，警專實習生唐國睿（右）眼尖識破。圖／警方提供

實習 酒測 酒駕 桃園 警察

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