聽新聞
test
0:00 / 0:00
北檢已收44件重大假訊息案 分案查作票、羅致政及柯文哲錄音案
大選過後，網路流傳有投開票所選務人員未符合法定程序，涉舞弊作票的影片。最高檢察署指派台北地檢署「全國性重大假訊息案件處理中心」分案調查，目前北檢已受理44件全國重大假訊息案件。
最高檢察署本月17日責成北檢「全國性重大假訊息案件處理中心」指派檢察官蒐證，立即澄清，協助迅速下架，如發現涉有不法，必從速嚴辦，釐清不實影片是否涉有幕後主使者，以及相關法律責任。
至今，北檢已受理44件全國重大假訊息案件。有關抖音及其他社群平台傳有開票所涉嫌做票影片案的被告及案由不明，檢方已分他字案偵辦，檢察官調查中。
此外，北檢也在偵辦選前立委羅致政與蔡英文總統的41分鐘錄音、去年8月民眾黨主席柯文哲評論副總統賴清德訪美錄音檔等43件與總統大選相關的案件，均分為選他案偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言