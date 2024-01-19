北檢已收44件重大假訊息案 分案查作票、羅致政及柯文哲錄音案

大選過後，網路流傳有投開票所選務人員未符合法定程序，涉舞弊作票的影片。最高檢察署指派台北地檢署「全國性重大假訊息案件處理中心」分案調查，目前北檢已受理44件全國重大假訊息案件。

最高檢察署本月17日責成北檢「全國性重大假訊息案件處理中心」指派檢察官蒐證，立即澄清，協助迅速下架，如發現涉有不法，必從速嚴辦，釐清不實影片是否涉有幕後主使者，以及相關法律責任。

至今，北檢已受理44件全國重大假訊息案件。有關抖音及其他社群平台傳有開票所涉嫌做票影片案的被告及案由不明，檢方已分他字案偵辦，檢察官調查中。