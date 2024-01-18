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地下匯兌、博奕全不認！八八會館洗錢217億元 郭哲敏拚年前交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

新北地方法院今審理八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營地下匯兌洗錢217億案，郭哲敏對於自己經營地下匯兌和經營博弈網站一概否認，辯稱是親信張旭昇自己與檢舉人李銘展等人合作經營地下匯兌，對此完全不知情；而博弈網站全在境外，檢方至今拿不出他營利賭博的證據，希望能在農曆過年前具保停押，但法官僅表示合議庭會就此評議。

去年12月開庭時，郭哲敏因擅自服用恐慌症藥物，遭法官訓斥，其女友錢帥君又突然現身法庭引發騷動，今天才剛開庭，郭的律師就向法官表示，希望能讓郭喝水，法官於是指派法警檢查律師提供的瓶裝水，有無開封或異樣，才准許郭喝水。公訴檢察官也特別提醒法官，郭哲敏目前仍為羈押禁見，希望注意他與在場旁聽的親友有無「眉來眼去」的異常互動。

郭哲敏今天特地分6點陳述自己從未經營地下匯兌，表示檢方認為的「大帳房」杜韋蓁，是私下替張旭昇從事地下匯兌，與他無關。張旭昇是個人投資李銘展地下匯兌事業後來被騙，事後跑來向他借錢時，刻意叫自己老闆裝熟，平時張都只叫他「明哥」，並不代表自己真的是張的老闆。

郭哲敏認為，檢警在未建構犯罪事實前，便誘導訊問其餘被告和證人，全部都導向他是幕後的大老闆，希望檢方能一併清查檢舉人李銘展的地下匯兌、詐騙、吸金前科，以及為何李男從他被搜索前就離境至今。

同時，郭的律師也質疑檢方，無論從第三方支付、玩家和金流，都無法證明郭哲敏經營的AE集團有參與境外博弈網站營運或出金，AE僅負責建構平台頁面和會員系統，以及在技術上對接第三方業者，博弈娛樂城的站長、第三方支付業者及玩家都在境外。

為了力拼年前交保返家，郭哲敏也要求法官優先傳喚同樣在押的張旭昇及杜韋蓁，主張如此即可消除串證之虞，再加上所有證據均已呈交給法院，已無繼續羈押禁見的必要，但法官僅將郭的意見記明筆錄，表示合議庭將進行評議再行通知，便讓郭哲敏還押。

涉及經營博弈網站及地下匯兌的八八會館負責人郭哲敏，力拼農曆年前交保返家過年。記者黃仲明／攝影
涉及經營博弈網站及地下匯兌的八八會館負責人郭哲敏，力拼農曆年前交保返家過年。記者黃仲明／攝影

郭哲敏 地下匯兌 洗錢

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