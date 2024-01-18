快訊

龍年最會生？人口專家認為「迷信已破」無法拯救生育率

挑戰國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

椎間盤突出怎麼辦？會不會自然好？13項有助舒緩的復健運動

高雄SPA會館假專業按摩真性交易 查獲7人送辦

中央社／ 高雄18日電

高雄七賢二路1間SPA會館遭檢舉偽裝專業按摩卻從事色情性交易，警方發現古姓負責人以每次1800元媒介半套性交易，當場查獲古男與3名女服務生、3名男客，依社維法等送辦。

高雄市警察局新興分局日前接獲檢舉，指七賢二路1間SPA會館疑從事色情性交易，經員警探訪蒐證，昨天下午持高雄地方法院核發搜索票到場搜索，當場查獲45歲古姓負責人、3名27歲至51歲女服務生，以及3名29歲至48歲男客，全數帶回調查，並查扣不法所得及帳冊等證物。

新興分局今天指出，這間SPA會館為規避警方查緝，對外宣稱專業按摩會館，實則由古男以每次新台幣1800元代價，媒介從事半套性交易，並從中獲取媒介費；全案訊後將古男依涉嫌刑法妨害風化罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。另外，女服務生及男客，則依違反社會秩序維護法移送裁處。

新興分局長張泰賓表示，這類偽裝純按摩色情場所不但妨害善良風俗，也影響社區治安及居住品質，警方會依法執法，持續取締，並規劃臨檢等勤務清查，以杜絕色情交易，淨化治安環境。

性交易 按摩 SPA

延伸閱讀

高雄開箱龍年春聯斗方 開運小紅包20日三鳳中街首發

影／高雄男才酒駕遭警逮 翌日又被同一組警對上眼...累犯罰單9萬起跳

影／高雄失業男土地公頭上「動土」 犯行曝光落網瞎掰理由

2024高雄鍋燒麵大賞網路票選開跑 逾百家報名參賽爭香

相關新聞

27年前盧正殺人是冤案？民團今3項新事證 籲最高檢提非常救濟

退休警察盧正因被控殺死詹姓婦人，已於2000年伏法。台灣冤獄平反協會今提出供述鑑定、法醫昆蟲學實驗結果及刑案現場重建等3...

連免治馬桶、媽祖祈福酒也要貪！國防部上校收賄裝潢新家確定入獄

國防部政治作戰局軍眷服務處前上校工程參謀官陳其麟，利用承辦台北市政校後勤區新建工程的機會，要求承攬的營造公司提供自身新屋...

主播宮鬥...她破壞水晶球遭調職、曠職未改善 法院：解僱合法

TVBS主播宮鬥鬧上法院，前主播張靖玲前年5月間，遭調職專案組資深文字記者後又被解僱，提告請求回復主播原職、確認兩造僱傭...

抗議蔡政府阻礙民間捐疫苗 鍾琴總統府前狂按喇叭最終下場出爐

前新聞局長鍾琴3年前響應「我要疫苗」公民抗議活動，駕車到總統府前持續按喇叭，抗議蔡英文政府阻礙民間捐贈疫苗，她也拒絕警方...

潛艦國造案 郭璽提2事證告發馬文君涉洩密

前海軍顧問郭璽今天到高檢署告發國民黨立委馬文君，指馬文君涉嫌洩漏國防秘密罪，將向檢方提出韓國法院判決與媒體報導等事證，要...

金門發生1肇逃車禍 撞人跟被撞都酒駕

金門地區昨天下午發生一起肇事逃逸車禍，42歲黃姓男子駕車往瓊林圓環方向行駛時，不慎追撞前方48歲蔡男的轎車，黃男因怕被發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。