高雄SPA會館假專業按摩真性交易 查獲7人送辦

高雄七賢二路1間SPA會館遭檢舉偽裝專業按摩卻從事色情性交易，警方發現古姓負責人以每次1800元媒介半套性交易，當場查獲古男與3名女服務生、3名男客，依社維法等送辦。

高雄市警察局新興分局日前接獲檢舉，指七賢二路1間SPA會館疑從事色情性交易，經員警探訪蒐證，昨天下午持高雄地方法院核發搜索票到場搜索，當場查獲45歲古姓負責人、3名27歲至51歲女服務生，以及3名29歲至48歲男客，全數帶回調查，並查扣不法所得及帳冊等證物。

新興分局今天指出，這間SPA會館為規避警方查緝，對外宣稱專業按摩會館，實則由古男以每次新台幣1800元代價，媒介從事半套性交易，並從中獲取媒介費；全案訊後將古男依涉嫌刑法妨害風化罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。另外，女服務生及男客，則依違反社會秩序維護法移送裁處。

新興分局長張泰賓表示，這類偽裝純按摩色情場所不但妨害善良風俗，也影響社區治安及居住品質，警方會依法執法，持續取締，並規劃臨檢等勤務清查，以杜絕色情交易，淨化治安環境。