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主播宮鬥...她破壞水晶球遭調職、曠職未改善 法院：解僱合法

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

TVBS主播宮鬥鬧上法院，前主播張靖玲開庭言詞辯論後接受訪問。圖／本報資料照片
TVBS主播宮鬥鬧上法院，前主播張靖玲開庭言詞辯論後接受訪問。圖／本報資料照片
TVBS主播宮鬥鬧上法院，前主播張靖玲前年5月間，遭調職專案組資深文字記者後又被解僱，提告請求回復主播原職、確認兩造僱傭關係。士林地方法院認為，張確有侵犯他人物品職場不當行為，調職處分無不合法，張長達4個月均不提供文字記者勞務，曠職且繼續達3日以上，經規勸9次未改善等，公司終止勞動契約有理由，今判決原告之訴駁回。

全案起源於，TVBS主播宮鬥牽涉多名主播，其中古姓主播裝設針孔拍攝辦公室畫面，發現同事相關行為後申訴，TVBS則訪談多人，其中游姓主播的申訴書提及，游把隔離霜擠在古的高跟鞋，又自稱親眼看見張剪破古的毛衣等。張則稱，古帶著風水師到主播台貼符、擺陣，並也透過律師發聲明強調，沒有剪人毛衣，游姓主播虛構此言論，TVBS未查證相關不實言論。

主播宮鬥引發張遭調職、解僱，張靖玲主張，TVBS不法調動，請求回復主播原職，訴訟期間又被解僱，追加請求確認兩造間僱傭關係存在及給付薪資等。

法院日前勘驗古姓主播提供的畫面顯示，認為張靖玲在2021年10月間，趁古不在座位時，特意至其座位弄汙破壞古座位上的水晶球，見「請勿關機」紙條，蓄意長按電源鍵強制關機古的電腦，並倒入髒液禮盒紙袋，確有侵犯他人物品職場不當行為。

法院認為，TVBS開會認定張不當侵害古，應將兩人工作區域隔開，如轉換工作職務或座位區分開，張不承認且不簽署工作職場行為改善書，無法確保將來不再發生；張靖玲遭調職處分，從主播被調職為專案組資深文字記者，即使衍生工作內容適應、陪伴及陪同母親就診、主播光環喪失等不利益，也是TVBS合法行使懲戒權、張依法必須容忍的範疇，不能認調職處分不合法。

解僱合法性部分，張長達4個月均不提供文字記者勞務，曠職且繼續達3日以上等情狀，TVBS經9次規勸，張仍未改善等情狀。法院認為，張不能因爭執調職處分的合法性而未到職，或擔心被解釋為同意調動而曠職，TVBS依勞基法終止勞動契約，為有理由。法院也提及，TVBS2022年9月13日一次發布9大過、解僱等行為，則不符合「累計大過警告無效後，再行解僱」規定。全案原告之訴駁回。可上訴。

前主播張靖玲對外聲明，強調自己未有相關報導所指「剪人毛衣」行為，也批TVBS未查證不實言論，公開指述張有相關爭議行為，顯然未達其向來標榜「首重查證，避免道聽塗說，刻意曲解事實」的道德守則。記者李隆揆／翻攝
前主播張靖玲對外聲明，強調自己未有相關報導所指「剪人毛衣」行為，也批TVBS未查證不實言論，公開指述張有相關爭議行為，顯然未達其向來標榜「首重查證，避免道聽塗說，刻意曲解事實」的道德守則。記者李隆揆／翻攝

主播 TVBS

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