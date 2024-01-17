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上櫃公司老闆欠數億債務 天道盟「鐵霸」恐嚇「出人命」…判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

天道盟盟主「鐵霸」曾盈富6年前受託追討上櫃電子公司積欠的上億元貨款，率眾恐嚇楊姓負責人「有的人幾百萬就出人命了，更何況你這是上億的錢」，逼對方交出身分證、寫下妻小的個資及就讀學校，還委託徵信社蒐集楊的父母、兄弟姊妹個資，台北地方法院依強制、違反個人資料保護法判刑6月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，楊經營的電子公司積欠特生電子公司董事長吳志偉上億元貨款，吳為催討債務夥同助理等人擅闖對方辦公室，敲打桌面、推打楊的頭部，並逼簽1億9885萬元本票。

吳志偉2018年1月25日下午3時許約楊見面，再通知曾盈富、曾的胞弟「太保」曾盈進等人到場，先強行拿走楊的手機，吳恫嚇「你現在惹到的人不是你能夠承擔的起的，曾盈富就是太陽會的鐵霸」，曾盈富也說「現在是我們社團的事情了，錢也是我們社團的，限你三天內處理，拿出一些現金來表現你的誠意，否則我就直接找你的家人，有的人幾百外就出人命了，更何況你這是上億的錢」。

楊在眾人迫使之下，書寫妻子和小孩的姓名、電話、小孩就讀學校名稱，曾盈富再指示開車載楊回家，方便掌握行蹤；事後，楊的胞兄經營醫美診所也被闖入，恐嚇「不出面處理的話就會出人命」等語。

曾盈富2018年5月間委託徵信社蒐集楊和父母、兄弟姐妹的姓名、年級資料、名下財產等個人資料，對方也用微信回覆，曾另提供楊的身分證正反面影本給徵信社，違法蒐集、利用楊和親屬的個資。

台北地院指出，吳志偉等人不思以理性方式處理債務糾紛，夥同曾盈富等人恐嚇、強制，曾盈富非法蒐集及利用楊和家人的個人資料，實不足取，審酌曾盈富等人否認犯行、犯後態度、犯罪手段和情節，依強制、違反個人資料保護法判刑6月，可易科罰金。

另外，吳志偉犯強制等罪判刑8月、吳的徐姓助理犯強制等罪判刑7月、曾盈進犯強制罪判刑5月，均可易科罰金。

天道盟盟主「鐵霸」曾盈富（圖）6年前受託追討上櫃電子公司積欠的數億元貨款，率眾恐嚇楊姓負責人，逼對方交出身分證、寫下妻小的個資，委託徵信社蒐集楊和父母、兄弟姊妹個資，台北地方法院依強制、違反個人資料保護法判刑6月。圖／聯合報系資料照片
天道盟盟主「鐵霸」曾盈富（圖）6年前受託追討上櫃電子公司積欠的數億元貨款，率眾恐嚇楊姓負責人，逼對方交出身分證、寫下妻小的個資，委託徵信社蒐集楊和父母、兄弟姊妹個資，台北地方法院依強制、違反個人資料保護法判刑6月。圖／聯合報系資料照片
天道盟盟主「鐵霸」曾盈富（圖）6年前受託追討上櫃電子公司積欠的數億元貨款，率眾恐嚇楊姓負責人，逼對方交出身分證、寫下妻小的個資，委託徵信社蒐集楊和父母、兄弟姊妹個資，台北地方法院依強制、違反個人資料保護法判刑6月。圖／聯合報系資料照片
天道盟盟主「鐵霸」曾盈富（圖）6年前受託追討上櫃電子公司積欠的數億元貨款，率眾恐嚇楊姓負責人，逼對方交出身分證、寫下妻小的個資，委託徵信社蒐集楊和父母、兄弟姊妹個資，台北地方法院依強制、違反個人資料保護法判刑6月。圖／聯合報系資料照片

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