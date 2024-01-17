吳子嘉指他靠BNT疫苗A一億美元 蘇貞昌律師：爆料者已證明是「虛構」

美麗島電子報董事長吳子嘉（圖）去年在節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被蘇貞昌請求賠償1000萬元。圖／聯合報系資料照片

美麗島電子報董事長吳子嘉去年在節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被蘇貞昌請求賠償1000萬元，台北地方法院今開庭，蘇貞昌委任律師表示，吳子嘉的爆料者在陳時中求償案的證述，足以證明吳子嘉虛構蘇貞昌貪汙。

吳子嘉去年5月20日在直播節目中表示「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「就是白白貪汙了近30億台幣」、「統統抓去判刑關起來」，蘇貞昌、陳時中認為名譽權受到侵害，各求償1000萬元。

台北地院今審理蘇貞昌求償案件，吳子嘉委任律師答辯指出，貪汙是指政治人物趁火打劫，政治操弄使我國有價差損失，不是指蘇貞昌、陳時中拿走一億美元違反貪汙治罪條例罪責，並聲請調閱陳時中求償案件的卷宗、傳喚上海復星公司台灣代理人王國綸作證。

蘇貞昌律師反駁，吳子嘉答辯與事實不符，對方稱「蘇貞昌A了一億美金，就是白白貪汙30億台幣」、「統統抓去判刑關起來」，更指蘇貞昌實際上有觸碰到犯法行為，且從吳子嘉的前後文來看，絕非如辯稱只是針對政策形容。

蘇貞昌律師說，吳子嘉在節目上說完後，中天新聞就打上「吳董踢爆蘇貞昌靠疫苗A一億美金」的字眼，另認為王國綸不是親身見聞之人，沒有傳喚的必要，且王在另案證述已足以證明吳子嘉虛構蘇貞昌貪汙一億美金，毫無查證基礎。法官庭末要求雙方與當事人溝通後，再具狀陳報是否有調解意願，並諭知會調閱陳時中求償案的卷宗，另3月27日再開庭。