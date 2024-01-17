影／白牌司機自稱郭台銘鐵粉 掏腰包幫買個資送連署書被押

總統、立委大選已落幕，不過去年選舉期間，台中市刑大追查杜姓收簿手案件時發現，林姓白牌計程車司機與徐姓友人涉嫌向杜收購個資，以作為郭台銘連署參選總統之用，警方循線將林、徐查緝到案，查獲偽造連署書54張，林自稱是「郭台銘鐵粉」，自掏腰包幫郭連署，經依違反選罷法移送台中地檢署後，檢方聲押二人獲准，近日已起訴，法院裁定二人限居。

台中市刑大偵六隊在去年11月間，偵辦杜姓男子涉嫌收簿案，意外發現杜將個資以一份70元價格賣給徐姓男子（31歲），杜從中收取20元佣金，警方循線追查，徐將收取到54份個資，又提供給擔任白牌計程車司機的林姓男子（30歲），由林利用該個資去偽造郭台銘與賴佩霞總統副總統連署書。

台中市刑大在去年底前往搜索，查獲偽造的連署書54份，林男落網後辯稱，單純是「郭台銘鐵粉」，所以才會自掏腰包替郭連署，不知道有觸法。

經查，林男取得的民眾個資中，有多人遭到反覆偽造連署書，有多人重複送連署書，一份個資被送4、5次連署書的狀況。

台中市刑大在去年11月2日連署結束後，趕往台北市選舉委員會，檢視郭台銘與賴佩霞總統副總統連署書，發現貼有張姓民眾等人的身分證、簽名在連署書上，在通知被害民眾到案說明後，確認遭人偽造連署書，依法移送台中地檢署偵辦，徐、林二人遭檢方聲押獲准。

台中地檢署近日偵結，依違反選罷法起訴，移審台中地院後，院方裁定二人限制住居。

台中市刑大表示，對於任何選舉不法案件，均將速查嚴辦，鼓勵民眾勇於檢舉，期許與全民共同努力、打擊惡質選風，以公平的競選方式選賢與能，建立政治清明的社會。