洗錢217億 八八會館郭哲敏親信張旭昇交出集團組織分工圖

新北地方法院審理八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營地下匯兌洗錢217億案，今天提訊郭親信「小安」張旭昇。張男主動庭呈郭哲敏經營AE博弈集團，在台設立多間科技公司經營線上博弈遊戲的組織表和分工表，試圖撇清自己並未參與郭等人違反銀行法及組織犯罪、洗錢等犯行，但公訴檢察官當場駁斥這些僅為張男個人意見，並非檢方認可的證據。

郭哲敏地下匯兌案上次開庭時，其女友、名模錢帥君因郭男羈押已久，意外現身法庭深情相望，遭媒體包圍追逐。今天張旭昇開庭時，親友似乎刻意保持低調，僅兩、三名親友到場旁聽表示關心。

身為郭哲敏左右手的張旭昇，在「八八之亂」爆發前，負責替郭男打理八八會館。去年在郭男潛逃泰國期間，他與另名女親信陳品言分別在國內外竄逃，兩人同遭檢方發布通緝，直到郭哲敏遭泰方緝捕返台歸案，張、陳兩人居然選在同一天分別向檢調投案，隨即雙雙被羈押禁見，讓外界傳出避禍之說。