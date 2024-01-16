教授用假照驗收3橋梁遭判刑 竹縣府：已更換委託廠商檢測均良好

新竹縣政府今天回應，檢測先前不實履約的新豐鄉太和橋、後湖橋及瑞光橋等3座橋，目前檢測結果均良好，民眾可放心通行。圖／本報資料照

曾任南方澳斷橋檢測人員的前健行科大教授陳明正，之前承攬竹縣府橋梁檢測理應親派員至橋梁現勘拍照，卻上傳不實照片辦理驗收，近期遭判刑6月。新竹縣政府今天回應，縣府在發現該公司以虛偽不實文件履約時，即依契約扣罰、賠償並追回溢付價款，隨即改委託另一家合法公司執行每2年一次的橋梁檢測，檢測先前不實履約的新豐鄉太和橋、後湖橋及瑞光橋等3座橋，檢測結果均良好，民眾可放心通行。

新竹地方法院判決書指出，新竹縣政府橋梁的檢測標案出現漏洞，而萬喬豐工程技術顧問公司就是承包商，使用假照片矇混過關。陳明正指示黃男使用其他公司在2016年拍攝的橋梁照，分別裁切、重製為56張照片檔案，登錄在第二代橋梁管理系統上，再向新竹縣政府辦理驗收，遭新竹地院依行使業務登載不實文書罪判刑6月。

新竹縣政府工務處回應，萬喬豐工程公司以不實文件履約，縣府除依契約進行扣罰、賠償並追回溢付價款外，其涉違法事宜，也由政風處配合縣調查站調查，後續偵辦並進入法院審理，近日確定該公司負責人判刑6個月，縣府感謝司法查明真相，對於不肖業者偽造不實文書，不顧公共安全，予以嚴厲譴責。

工務處說明，因判刑確定，縣府為了杜絕不良廠商再涉入政府標案，已商議以違反政府採購法第101條，刊登其為拒絕往來廠商。縣府發現萬喬豐涉及不實文件履約時，即已全力配合檢調調查，即依契約扣罰、賠償並追回溢付價款。此外，隨即改委託另一家合法公司執行每2年一次的橋梁檢測，於2020、2022年檢測先前不實履約的新豐鄉太和橋、後湖橋及瑞光橋等3座橋，檢測結果均良好，民眾可放心通行。