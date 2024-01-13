花蓮3件選務違規 8旬翁非有意手抖撕破政黨票

花蓮今天上午天氣不錯，截止中午，投票率將近4成，發生3件疑似投票違規情況。花蓮縣選委會表示，新城鄉一名8旬吳姓老翁不慎撕毀政黨票，選務人員初步認定因老翁生病手會發抖，並非有意造成，正進一步釐清；另兩件都是攜帶手機，其中一件拍攝選票圈選結果，已依違反選罷法移送花蓮地檢署。

一名83歲吳姓老翁上午10時許由孫女陪同，前往設於順安活動中心的新城鄉第96號投開票所投票，不慎撕毀政黨不分區立委選票，選務人員當場發現，由警方帶回調查。選務人員初步認定，吳姓老翁因身心障礙，手會發抖，才不小心撕毀選票，將函請花蓮縣選委會認定裁處。

另外，新城鄉北埔活動中心的投開票所，上午9時30分有一名年約60歲的鄭姓男子，也被選務人員發現疑似偷偷以手機拍攝選票，經現場警衛協助確認，發現鄭男手機內確實有他已圈選選票的照片，將鄭男帶回製作筆錄，依違反選罷法送辦。

玉里一處投開票所則發生外籍勞工陪同雇主前往投票，以手機拍攝雇主，選務人員還在釐清是否為故意違規。