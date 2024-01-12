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周孟蓉質疑檢調翻牆借提父親 屏檢：法院核准搜索

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東檢調去年12月25日搜索周典論位在新園鄉住處。圖／報系資料照
屏東檢調去年12月25日搜索周典論位在新園鄉住處。圖／報系資料照

屏東縣議長周典論的三女兒、國民黨中常委周孟蓉昨晚臉書發文，轉述郭台銘去年曾致電給她稱「支持柯文哲就是保送賴清德，更是葬送中華民國」，周孟蓉今在台北開記者會哽咽說，父親今早8點再被借提，檢調當時翻牆進入他家，質疑司法程序。屏東地檢署駁斥，此案是經過法院核准的搜索，依法執行，過程並無違反或不當之處。

周孟蓉今下午2點在台北車站面對媒體時哽咽說，因為昨晚發了臉書，今天早上8點多父親再度被借提，不知道這個是不是司法恐嚇，她不是十大要犯，檢調來我家是翻牆進來的，有沒有違法？翻牆進來時檢察官還沒有到，這樣是正常的司法程序嗎？

屏東地檢署發言人、主任檢察官陳靜慧說，檢方針對在押被告都會持續調查，不是說收押之後就沒有偵查行動，承辦檢察官每周都有借提周典論開庭，都有事先通知律師，跟臉書發文沒有關係，偵辦過程，每周都有進度，上周借提兩次，這周檢察官比較忙，借提一次。

周孟蓉質疑檢調翻牆進入她家。陳靜慧說，不是翻牆，現場執行的調查人員找一圈都找不到門鈴才跨越欄杆，且本案是執行法院核發的搜索票，程序上執行搜索就是要保全證據，本來就可以直接進去，調查人員跨越欄杆，沒有造成損害，「本案是經過法院核准的搜索，依法執行過程並無違法或不當之處」。

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