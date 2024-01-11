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結果大不同！女星高蕾雅想單列族名官司贏了 這位立委候選人卻吞敗

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

鄒族女藝人高蕾雅（Yinguyu Yatauyungana）等6名原住民族人申請單獨以羅馬拼音的族名登記為戶籍姓名，被戶政事務所拒絕，高蕾雅等人不服提行政訴訟，台北高等行政法院今判決6人勝訴，戶政事務所應准予6人變更姓名登記，全案仍可上訴；此案也是原住民單列族名案第二件勝訴判決。

原住民單列族名案首件勝訴判決為泰雅族人寶杜巴燕申請單獨以羅馬拼音的族名登記為身分證姓名，同樣被戶政事務所拒絕而提行政訴訟，北高行去年11月判決戶政事務所敗訴，應准予寶杜巴燕變更登記姓名為「Bawtu Payen」。

山地原住民立委候選人「李我要單列族名我的布農族名字是 Savungaz Valincinan」也與高蕾雅等人一同提單列族名行政訴訟，但北高行判決她敗訴。

高蕾雅等6人於2021年4月間分別向戶政事務所申請將戶籍姓名回復以原住民傳統姓名單列羅馬拼音登記，但戶政單位認為僅單列羅馬拼音，未與中文姓名並列登記，與姓名條例規定、內政部2018年8月29日函釋不符，而駁回申請。高蕾雅等人循序提行政訴訟，要求戶政機關應依他們申請，作成准予姓名變更登記為傳統姓名單列羅馬拼音。

北高行指出台灣原住民權利保障是重要憲法課題，且就原住民個人權利的特別保障，呈現擴大範圍及程度深化的趨勢，而名字為他人對自己的呼號，有表彰、辨識自己與他人為不同主體及表明自己所屬血緣宗族等功能，在國家內處於政經地位弱勢的少數民族，透過名字達到族群認同，顯然有必要性。

北高行表示，原住民族的傳統習俗、語言文化與其他民族不同，命名方式與漢人姓名也大不相同，而姓名條例規定「辦理戶籍登記，應取用中文姓名」，並未隨原住民族基本法修法，如果原住民回復傳統名字應取用中文姓名，已侵害原住民命名自決權、選擇使用國家語言表意權，或依傳統文化而選擇生活方式及表達自我的權利，戕害原住民人性尊嚴、血緣文化認同、個人文化主體性及人格自由發展的完整，危害原住民族生存與發展，違反國家語言不得受歧視及使用限制的規定。

北高行指出，羅馬拼音是經主管機關公告用以記錄原住民族語言的書寫系統，依法為原住民族文字，因此高蕾雅等6人請求單獨以羅馬拼音登記回復傳統姓名，沒有違背姓名條例規定，因此判決6人勝訴，戶政單位應依6人申請准予單以羅馬拼音回復傳統姓名。

至於「李我要單列族名我的布農族名字是 Savungaz Valincinan」部分，姓名條例規定若以漢人姓名為出生或初設戶籍登記者，可申請回復傳統姓名，回復傳統姓名後可再申請回復原有漢人姓名，但次數均以一次為限，但她2015年回復登記傳統姓名，去年11月再度回復原有漢人姓名，依規定已不得再申請回復傳統姓名，認為她請求無理由，判決敗訴。

高蕾雅。記者李政龍/攝影
高蕾雅。記者李政龍/攝影

羅馬拼音 國家語言

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