快訊

丹妮婊姐無預警宣布「登記結婚了」 曝黑人男友2周前向她求婚

幕後／宋楚瑜為何挺侯不挺柯？要從2019年5月1日柯宋會談起

一路冷到明天！12縣市低溫特報 恐下探10度以下「愈晚愈冷」

蘇震清違法收360萬政治獻金還不存專戶 監察院全部沒收再重罰

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立法委員蘇震清4年前違法收李恒隆以他人名義捐贈100萬政治獻金，另指示辦公室主任余學洋將一筆260萬元政治獻金不要存入專戶，被監察院裁罰116萬元，並沒入360萬元，蘇不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院今判決蘇敗訴，可上訴。

蘇震清2019年12月30日收受太平洋流通公司前董座李恒隆假借傑合公司名義捐贈政治獻金100萬元，他未盡收受後查證義務，收受不符規定之政治獻金且未於法定期限內辦理返還或繳庫，違反政治獻金法規定，監察院裁罰24萬元，並沒入違法收受的政治獻金100萬元。

蘇震清再指示辦公室主任余學洋於2019年12月19日收受黃蓁蓁交付、捐贈者不詳的政治獻金260萬元，但他未於收受後15日內存入經監察院許可設立的政治獻金專戶、未開立受贈收據，且隱匿未登帳，故意不實申報，也違反政治獻金法規定，監察院再裁罰92萬元罰鍰，沒入未存入專戶的260萬元。

蘇震清不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟；北高行依據蘇震清、李恒隆的筆錄、傑合公司等對監察院的函覆等資料，蘇震清對李恒隆捐贈政治獻金一事知情，且指示余學洋代為處理，李恒隆確實假借傑合公司名義捐贈蘇100萬元政治獻金，由余學洋收受及處理，而蘇收受李以他人名義違法捐贈的政治獻金，未盡查證、未於法定期限內返還或繳庫，監察院裁罰、沒入的處分沒有違誤。

另外，根據蘇震清、余學洋等人的筆錄、說明函及通訊監察紀錄，可知蘇震清明知黃蓁蓁交付余學洋的260萬元是政治獻金，卻交代余學洋無須存入政治獻金專戶，不必開立受贈收據，故意不實申報，確實也違反政治獻金法規定，監察院處分也沒有違法，今判決蘇震清敗訴。

立法委員蘇震清4年前違法收李恒隆以他人名義捐贈100萬政治獻金，另指示辦公室主任余學洋將一筆260萬元政治獻金不要存入專戶，被監察院裁罰116萬元，並沒入360萬元，蘇不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院今判決蘇敗訴。圖／聯合報系資料照片
立法委員蘇震清4年前違法收李恒隆以他人名義捐贈100萬政治獻金，另指示辦公室主任余學洋將一筆260萬元政治獻金不要存入專戶，被監察院裁罰116萬元，並沒入360萬元，蘇不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院今判決蘇敗訴。圖／聯合報系資料照片

政治獻金 蘇震清 余學洋

延伸閱讀

限制出海令獲暫解！蘇震清今赴琉球輔選 與兒子蘇孟淳車掃

高院准了！ 立委蘇震清這1天可以「出海」到小琉球10小時

潘孟安、蘇震清另類延長賽？屏南立委泛綠互轟負面文宣 地方分析原因

屏南立委割喉戰…綠負面看板引發反效果 黨內人士：不少親綠民眾不滿

相關新聞

高虹安涉貪案 助理批檢「聽命起訴」

新竹市長高虹安涉貪案，台北地方法院昨天傳喚綽號「公衛文」、「水母」的前高虹安立委辦公室公關主任王郁文，王女當庭批檢方聽命...

蘇震清違法收360萬政治獻金還不存專戶 監察院全部沒收再重罰

立法委員蘇震清4年前違法收李恒隆以他人名義捐贈100萬政治獻金，另指示辦公室主任余學洋將一筆260萬元政治獻金不要存入專...

玩大陸6天免食宿費 高雄4里長返台幫拉總統票被起訴

高雄地檢署偵辦大陸介選案，查出高雄市前金區某陳姓里長涉嫌招攬多名里長、里民至大陸旅遊，入住高檔星級飯店及知名餐廳，食宿全...

恐怖雙桶屍主謀稱判太重 二審：教化可能低、仍判死刑

男子徐德益私吞百萬元土地交易款誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，又擅賣客戶土地獲利千萬元挨告，教唆6名共犯押走黃姓...

曾參選嘉市議員疑涉介選 招攬民眾免費赴陸旅遊遭起訴

曾參選嘉義市議員落選的林姓女子，長期自稱某立委特助，涉嫌接受大陸浙江省台州市台辦處長級官員委託、指示及資助，招攬嘉縣有政...

影／馬文君爆蔡父中國投資農技 蔡銘軒提告控抹黑

投二選區民進黨立委候選人蔡銘軒今天到南投地檢署，控告遭對手馬文君指控蔡父蔡維鈿到大陸工作，涉嫌出賣農業技術，控告馬文君加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。