年賺千萬沉香專家被玩家罵騙子 少賺500萬怒告求償獲賠15萬

沉香示意圖。本報資料照片 自稱沉香專家的周姓男子每年靠沉香銷售破千萬，但臉書某沉香同好社團潘姓管理員，卻指周男是騙子，周男不滿潘男指控害他損失500萬元營業額，提告向潘求償500萬元。法院審理後，雖無法證明營業額下滑與潘男有關，但潘確實損害周男名譽，判賠15萬元。

判決指出，42歲靠沉香在台灣古玩界闖出一片天，擁有不少粉絲，每年靠沉香買賣營業額都可達千萬。

2021年7月，周男發現臉書某沉香社團的潘姓管理員，多次發文指控他做生意行詭作假、欠缺誠信，並說他「小流氓」、「一肚子壞水」、「畜生」、「人販子」。

周男生意自從潘男發文攻擊後，年營業額從2019年的1249萬、2020年的1244萬、2021年的1510萬，到2022年只剩下987萬，周認為2022年生意下滑都是潘男發文所害，提告求償500萬元。

高雄地院審理時，潘男坦承發文，但辯稱先前他把收到的沉香拿去販賣，周也稱他的是人工、假的，他並未因此對周男提告，網路買賣本就會有人攻擊，周的生意下滑跟他無關。

法官認為，潘男發文罵人「小流氓」等負面用語，客觀上已貶損周男名譽及社會評價，且潘男也未提出周男不誠實商業行為及相當查證具體事實，確實侵害周男的名譽，但周無法具體證明營收下滑與潘男發文有關，僅判潘男應賠15萬元名譽損失，營收部分則因舉證不足免賠，可上訴。