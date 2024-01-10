辜仲諒紅火案更三審無罪 高檢署提起上訴

台灣高等法院更三審審理紅火案，認定前中信金副董事長辜仲諒無間接操縱股價及背信行為，去年11月間判決無罪。高檢署指出，已依法於上訴期限前，向最高法院提起上訴。

本案訴訟偵審程序至今已纏訟逾17年，台灣高等檢察署今天告訴中央社記者，已於上訴期限前向最高法院提起上訴，因案情繁雜，理由另行補充。

全案起於，辜仲諒被控擔任中信金控副董事長時，與中信金控財務長張明田等人為插旗兆豐金融控股公司，於民國94年間購入連結兆豐金控股票的結構債，未經中信銀行董事會核議，將結構債賣給紅火公司。

檢方認為，辜仲諒等人拉抬兆豐金股價，助紅火贖回結構債而獲利3047萬4717.12美元，但紅火非屬中信金控體系，辜仲諒等人得以任意處分紅火獲利，而損害中信金控。

一審台北地方法院依證券交易法、銀行法，判辜仲諒9年徒刑。經上訴，二審由台灣高等法院審理，依銀行法判辜仲諒9年8月徒刑，併科罰金新台幣1.5億元。

案經最高法院發回，高院更一審認定辜仲諒觸犯金融控股公司法共同背信罪，符合自白犯罪並繳交犯罪所得、刑事速審法減刑規定，改判3年6月。

最高法院第二度將案件發回，高院更二審110年4月間判決，因應最高法院刑事大法庭最新裁定縮減審理範圍後，並認定辜仲諒等人並無間接操縱股價及背信行為，改判辜仲諒等人無罪。

案經上訴，最高法院第三度發回更審，高院更三審認為，辜仲諒等人僅違反內控規範，不構成背信罪、間接操縱股價、洗錢等罪，去年11月判決辜仲諒、張明田、時任中信銀行副處長林祥曦等人無罪。