快訊

LINE免費貼圖3款來了！「醜白兔」秀龍年吉祥話 沉迷Shopping就用它

99%的人都忽略！律師曝車禍「可求償這一項」 網：又長知識了

國道客運運價調漲被退回 短途路線擬首規畫「差別運價」

辜仲諒紅火案更三審無罪 高檢署提起上訴

中央社／ 台北10日電

台灣高等法院更三審審理紅火案，認定前中信金副董事長辜仲諒無間接操縱股價及背信行為，去年11月間判決無罪。高檢署指出，已依法於上訴期限前，向最高法院提起上訴。

本案訴訟偵審程序至今已纏訟逾17年，台灣高等檢察署今天告訴中央社記者，已於上訴期限前向最高法院提起上訴，因案情繁雜，理由另行補充。

全案起於，辜仲諒被控擔任中信金控副董事長時，與中信金控財務長張明田等人為插旗兆豐金融控股公司，於民國94年間購入連結兆豐金控股票的結構債，未經中信銀行董事會核議，將結構債賣給紅火公司。

檢方認為，辜仲諒等人拉抬兆豐金股價，助紅火贖回結構債而獲利3047萬4717.12美元，但紅火非屬中信金控體系，辜仲諒等人得以任意處分紅火獲利，而損害中信金控。

一審台北地方法院依證券交易法、銀行法，判辜仲諒9年徒刑。經上訴，二審由台灣高等法院審理，依銀行法判辜仲諒9年8月徒刑，併科罰金新台幣1.5億元。

案經最高法院發回，高院更一審認定辜仲諒觸犯金融控股公司法共同背信罪，符合自白犯罪並繳交犯罪所得、刑事速審法減刑規定，改判3年6月。

最高法院第二度將案件發回，高院更二審110年4月間判決，因應最高法院刑事大法庭最新裁定縮減審理範圍後，並認定辜仲諒等人並無間接操縱股價及背信行為，改判辜仲諒等人無罪。

案經上訴，最高法院第三度發回更審，高院更三審認為，辜仲諒等人僅違反內控規範，不構成背信罪、間接操縱股價、洗錢等罪，去年11月判決辜仲諒、張明田、時任中信銀行副處長林祥曦等人無罪。

台灣高等法院更三審審理紅火案，認定前中信金副董事長辜仲諒無間接操縱股價及背信行為，去年11月間判決無罪。高檢署指出，已依法於上訴期限前，向最高法院提起上訴。(本報資料照片)
台灣高等法院更三審審理紅火案，認定前中信金副董事長辜仲諒無間接操縱股價及背信行為，去年11月間判決無罪。高檢署指出，已依法於上訴期限前，向最高法院提起上訴。(本報資料照片)

辜仲諒 中信 最高法院 紅火案

延伸閱讀

中職／談中信兄弟棒球成軍契機 辜仲諒：現台棒球發展有目共睹

影／辜仲諒：王貞治至今仍保有中華民國國籍 令人尊敬與感動

亞錦賽／力邀王貞治開球 辜仲諒有想給中華隊的一課

亞錦賽／「我不是要給你們壓力」 辜仲諒下達對韓必勝令

相關新聞

羅致政錄音門風暴 調查局：若人為錄音須原檔鑑識真偽

民進黨立委羅致政爆出疑與蔡英文總統談話的41分鐘錄音檔，羅致政稱是境外勢力介選，調查局資安站認為事涉國家安全，昨天報請台...

涉幻象採購弊案 汪傳浦妻兒逾追訴時效不起訴

已故軍火商汪傳浦被控涉及幻象2000戰機採購弊案，妻子葉秀貞、子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲被列貪污共犯通緝中。由於...

賴清德昨掃街多位民眾突收兩恐嚇訊息 藍綠候選人要求調查

民進黨總統候選人賴清德昨天下午到雲林車隊掃街拜票，同時間雲林虎尾鎮多位民眾手機分別收到「危險!危險!危險!雲林虎尾被曝將...

台南前局長陳凱凌涉貪性招待 上訴求輕判...檢批如詐騙集團

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，一審判8年不服上訴二審，今言詞辯論，...

新竹地檢署再破選舉賭盤 賴清德代號「綠豆湯」...用Line供下注

新竹地檢署再查獲選舉賭盤，有組頭為方便賭客下注，開設Line帳號作為下注窗口，還將賴清德喚作代號「綠豆湯」、侯友宜為「藍...

陸軍少校拿電擊棒狂虐5下屬 嗆「我看你就是欠電」下場曝光

陸軍第二地區支援指揮部陳姓少校七度拿電擊棒電擊下屬，讓官兵敢怒不敢言，被軍方記大過1次、小過8次，核定撤職並停止任用3年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。