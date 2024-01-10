台南前局長陳凱凌涉貪性招待 上訴求輕判...檢批如詐騙集團

台南市政府經發局前局長陳凱凌涉嫌貪汙罪等，一審被判8年，他與檢方均不服上訴二審，今辯論終結，全案定本月31日宣判。圖／本報資料照

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，一審判8年不服上訴二審，今言詞辯論，他否認公務人員財產來源不明、詐欺取財及洗錢3罪嫌外，當庭繳回其接受飲宴及性招待18萬多元，他說作了不好示範，已深切悔悟，請求法官從輕量刑。

檢察官痛批，陳凱凌一審全部認罪，且在選任3名律師辯護下，自由意志真誠認罪，如今上訴二審否認部分犯行，玩弄司法，態度不佳。檢方直指，陳凱凌購屋詐貸，讓建商及代銷公司2董事長背上加重詐欺罪名分處1年徒刑，分需繳納公益金600萬、100萬，不僅背上罪名，且有財產損失，害人不淺。

檢察官認為，陳凱凌向彰銀超貸案，依犯罪當時即構成詐欺罪嫌，但政府打房且住過曾被關過的人，一般人也不會想買，房價不會高，現陳凱凌繼續繳款，如遭拍賣，會不會高於市價。陳的前妻指證「沒有安全感」，以提款卡幾乎領光其薪資帳戶現款288萬多元，陳在台南幾乎一窮二白，但他仍可買豪宅等，認他對財產來源交代不清。

檢方也說，陳凱凌超貸折讓400萬的錢太多了，還把錢交給陳姓友人投資股票，友人看到媒體報導害怕，才會聯絡他將200萬還給他。檢方強調，陳凱凌表示200萬要還銀行的，如同詐騙集團，與被害人也有債務問題，犯罪所得要拿來還被害人當然要沒收，且跟詐團一樣洗錢，隱匿所得。

原審陳凱凌全部認罪，上訴二審後，僅認公務員利用職務上機會詐取財物、公務員假借職務上機會，故意犯詐欺得利罪2罪，陳凱凌及律師當庭繳回其接受酒店飲宴及性招待18萬多元，但認量刑太重。他否認公務人員財產來源不明、詐欺取財及洗錢3罪。

陳凱凌說，他買房子以2580萬元買房子，絕沒有凹建商，也找了設計師裝潢，但不符需求，事後也花300多萬元整修；他把200萬元交給陳姓友人投資，希望利息收入可作為房貸支出，且信用款很多費用，需分期支付，還需家人及前妻幫忙繳納。

律師指出，公務員財產來源不明指其收入及支出顯不相當才成立，陳及前妻該段時間收入1263萬元，不乏信用卡等支出，依其收入並無不相當情形。律師認為，不實契約得看當時實價登錄，彰銀依其鑑價核貸，並設定最高抵押權，也證稱沒有損失，詐貸並不成立。而全案定於本月31日宣判。