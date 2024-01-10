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幼犬不會定點小便...狠男打到全身骨折 靠鼻胃管維生

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子飼養1隻幼犬，卻沒耐心慢慢教導、訓練，僅因小狗沒有定點大小便就情緒失控，分別拿菜籃丟、出腳狠踹，把狗活生生打到全身多處骨折，一度裝鼻胃管維生，釀未來自行進食困難，檢方痛批他不尊重動物生命，法院依動物保護法判他拘役50日，併科罰金22萬元，可上訴。

檢方起訴指出，張男2023年1月7日、9日間，只因飼養的小狗沒有定點大小便，他竟情緒失控持續拿菜籃丟、出腳猛力狠踹，當場把狗打到包括左膝、下巴及肋骨多處骨折。

因張男虐狗行徑誇張，附近居民聽見慘叫蒐證檢舉才曝光，並經台中市動物保護防疫處派員到場稽查發現後，將小狗送醫救治但仍因傷重導致無法自行進食，還需要加裝食道胃管，預期未來自行進食較困難，而有重要器官功能喪失。

檢方訊時，張男坦承不諱，並有動保處稽查資料、監視器畫面可佐；檢方認為，張男具體侵害動物法益，且因累犯應加重其刑。

檢方並請法院審酌，張僅因幼犬沒定點如廁，就拿菜籃丟、出腳踹，造成幼犬日後進食困難，未尊重動物生命權，請法院量處適當之刑，依違反動物保護法將張向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院認為，張男2次犯行時間密接、地點同一，侵害法益相同，造成幼犬骨折、重要器官功能喪失整體結果，應論1罪，審理後依動物保護法判他拘役50日，併科罰金22萬元，得易科罰金、易服勞役。

幼犬示意圖，與本案無關。記者曾健祐／攝影
幼犬示意圖，與本案無關。記者曾健祐／攝影

幼犬 骨折 失控 情緒 虐狗 動保法

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