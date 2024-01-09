快訊

賴士葆曝高端重訊：合約不公開是因為採購機關要求

領先傳統開票！聯合報推機率分配模型 搶先預測2024大選結果

高端疫苗成「反綠」政治提款機 可說是民進黨咎由自取

幫老大蒐集66份郭董連署書 老大脫身小弟被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄檢警去年底偵破地下賭場，發現賭場金姓負責人請黃姓幹部交出30份鴻海創辦人郭台銘連署書。黃男接受「老大」指示後，請吳姓女友、吳姓好友從認識的當鋪業者取得個資「加工」，不過因全案查無對價，今偵結僅依違反個資法起訴黃男、吳女、吳男等人，至於金男則獲不起訴。

高雄檢警去年11月偵辦賭博案件，發現涉案的黃姓男子蒐集大量身分證，向上追查後，發現黃男受金男指示，要求交出30份郭台銘連署書，而取得的身分證資料，則用於加工使用。

檢調查出，黃男取得的身分證資料，是由吳姓女友、吳姓好友從認識的當鋪業者或其他管道取得，3人分工將民眾的身分證照片電子檔利用小畫家裁切，讓身分證符合連署書格式，之後再偽簽連署人姓名及戶籍地址。

檢方調查後，發現黃男共取得116人個資，被查獲前已完成66份連署書「加工」，不過因查無金男與郭董陣營有聯繫，也無任何對價關係，金男也未提供現金給黃男協助連署，未觸犯總統副總統選罷法規定。

檢方僅認黃男、吳女、吳男違反個資法，今偵結將3人起訴，至於金男則因查無指示黃男偽造等事證，偵結處分不起訴。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

身分證 連署書 個資

延伸閱讀

老虎軍團表態支持？ 柯文哲：沒說代表郭台銘

【重磅快評】打開高端黑箱 只等再次「BNT的感動」

韓國瑜呼喊郭台銘回頭 再稱柯文哲選舉像空氣槍：很熱鬧但不會贏

藍白合破局郭台銘失聯？侯友宜全說了：跟他的感情沒變

相關新聞

幻象戰機弊案 汪傳浦妻兒5人因逾追訴期全獲不起訴

已故軍火商汪傳浦、汪妻葉秀貞及汪的4名子女等人，涉嫌於1990年間收取「飛龍專案」幻象戰機軍事採購案約法郎21.63億元...

招團赴陸「參訪」還能抽頭1000元 雄檢起訴首件反滲透法

高雄地檢署偵辦大陸介選案，去年12月8日搜索三民區某旅行社王姓負責人等住所，帶回王男及證人等16人，王被控以「高雄基層交...

涉幻象採購弊案 汪傳浦妻兒逾追訴時效不起訴

已故軍火商汪傳浦被控涉及幻象2000戰機採購弊案，妻子葉秀貞、子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲被列貪污共犯通緝中。由於...

國軍士官疑盜賣軍機獲交保 檢方抗告成功3嫌逆轉收押

橋頭地檢署偵辦國軍士官疑似洩密約談多人到案，許姓、黃姓錢莊業者及陳姓、胡姓士官檢方訊後聲押，其中許男、黃女、胡男等人均獲...

幫老大蒐集66份郭董連署書 老大脫身小弟被起訴

高雄檢警去年底偵破地下賭場，發現賭場金姓負責人請黃姓幹部交出30份鴻海創辦人郭台銘連署書。黃男接受「老大」指示後，請吳姓...

十軍團保養兵嗆副排長「汰除我啊！」 犯軍法重罪下場慘

時任陸軍第十軍團第五八六旅黃姓保養兵，因細故和陳姓副排長衝突，當眾對陳咆哮「直接汰除我啊」還恐嚇「外面遇到一定打你」等語...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。