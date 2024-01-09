幫老大蒐集66份郭董連署書 老大脫身小弟被起訴

高雄檢警去年底偵破地下賭場，發現賭場金姓負責人請黃姓幹部交出30份鴻海創辦人郭台銘連署書。黃男接受「老大」指示後，請吳姓女友、吳姓好友從認識的當鋪業者取得個資「加工」，不過因全案查無對價，今偵結僅依違反個資法起訴黃男、吳女、吳男等人，至於金男則獲不起訴。

高雄檢警去年11月偵辦賭博案件，發現涉案的黃姓男子蒐集大量身分證，向上追查後，發現黃男受金男指示，要求交出30份郭台銘連署書，而取得的身分證資料，則用於加工使用。

檢調查出，黃男取得的身分證資料，是由吳姓女友、吳姓好友從認識的當鋪業者或其他管道取得，3人分工將民眾的身分證照片電子檔利用小畫家裁切，讓身分證符合連署書格式，之後再偽簽連署人姓名及戶籍地址。

檢方調查後，發現黃男共取得116人個資，被查獲前已完成66份連署書「加工」，不過因查無金男與郭董陣營有聯繫，也無任何對價關係，金男也未提供現金給黃男協助連署，未觸犯總統副總統選罷法規定。