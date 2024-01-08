總統選舉賭盤熱 彰化檢警查獲利用通訊軟體簽賭站起訴7人

檢方嚴查總統選舉賭盤！彰化縣李姓男子在自家廠房設簽賭站，邀集賭客對賭總統候選人勝選的得票數，讓賭客下注2萬到15萬元不等金額，日前遭檢警查獲，彰化地檢署近日偵結，依違反總統及副總統選舉罷免法意圖營利選舉賭博罪將李男及賭客等共7人提起公訴。

彰化地檢署檢察官蔡奇曉指揮彰化縣警局溪湖分局偵辦總統及副總統選情簽賭案，警方是12月7日查緝一起地下賭場時，發現陳姓賭客的手機曾傳訊息向李男簽賭總統及副總統選情賭盤，因此再報請檢察官開搜索票，於13日到李男的自家廠房搜索，當場扣得簽賭單一張。

檢警調查發現，李男認為總統及副總統選情做為簽賭標的，有利可圖，日前以通訊軟體聯繫2名李姓、江姓、陳姓、羅姓、林姓等6人賭客簽賭或對賭，讓賭客選擇以總統選舉候選人勝選得票數進行下注，下注金額讓賭客自行決定，6名賭客分別以2萬、5萬、12萬、15萬不等金額下注，賭客不需先給賭金，僅先約定金額及對賭票數輸贏。