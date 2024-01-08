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檢舉魔人冒用旁人名瘋狂舉發142次 當事人提告下慘出爐

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名林姓男子化身檢舉魔人，常開車出門以行車紀錄器拍下其他駕駛的交通違規，上網頻頻檢舉，結果男子擔心自己個資外洩，動歪腦筋冒用一名劉姓市民的身分，瘋狂到檢舉網站舉發142件交通違規，事後劉姓市民發現怒提告，林男被依37個偽造文書罪，合併判處有期徒刑2年6月。

根據判決書，林男平時常開車外出，以車上行車紀錄器蒐錄其他車輛的交通違規，再向主管機關檢舉，林男為了避免自己的個資遭外洩，前年4月間以不詳方式取得一名劉姓民眾的身分證號碼，未經劉同意或授權，連上桃園市交通違規檢舉專區網站的違規舉發網頁，冒填劉的姓名及身分證號碼，以劉名義為檢舉人，冒用多達142次。

法官發現，林男除了冒用劉姓民眾，先前還曾冒用另一名鄭姓民眾遭判刑。對此林男辯護人稱，2案僅是冒用的被害人名字不同，但是出於同一犯意，在重疊期間偽造準私文書，因此主張重複起訴，應不受理。

但法官比對日期，林男冒用劉的名義比較早，起意時間及行為時間都不同。且林男冒用2人時間日期都是交錯，今天冒用劉名義，下次就會冒用鄭名義，如果同一天要檢舉2次以上，就會交錯冒用，可知林男每次檢舉都是有意識的選擇冒用，每次犯案之前都有可以重新思考要不要再犯的機會。

另外林男表示已和劉無條件和解，但劉卻說當時簽和解書時，以為林男僅冒名檢舉1、2件，後來才知道被冒名很多件，主張和解無效。法官看完和解書後，認為林男犯案時間與和解書上載的時間、範圍顯然不同，認定2人實質上未達成和解。

法官量刑，林男因另案遭判處有期徒刑確定，執行完畢尚未超過5年，因此不符合緩刑要件。最後依林男犯行使偽造準私文書罪共37罪，各處有期徒刑2到3月不等，合併應執行有期徒刑2年6月，得易科罰金。

桃園地方法院。記者周嘉茹／攝影
桃園地方法院。記者周嘉茹／攝影

交通違規 身分證 個資

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