選區有人千元買票？立委張宏陸赴調查局檢舉賄選
選舉只剩一周，新北市板橋區立委張宏陸自稱接獲選民反映，對手已開始以1000元的價格買票，甚至當選後還有後謝，張宏陸今帶著民眾提供的資料，前往調查局新北市調處檢舉，呼籲民眾若有其它資料，請再提供給他或檢調，同時希望檢調單位能盡快查察賄選。
張宏陸表示，在拜票過程中不斷有民眾跟他反應，有人已經開始買票，談到金額則一致性很高，大多都說是1000元，且當選後還有後謝。張宏陸為此特別帶著民眾所提供資料，正式向市調處檢舉，並疾呼民眾不要以身試法，賄選的錢拿得不多，千萬不要因小失大，萬一被抓到刑責很重，更何況用1000元就把台灣及子孫的未來賣掉也太不值得。
張宏陸指出，中國大陸介入台灣選舉的情況非常嚴重，不僅認知作戰假消息充斥，更透過前往中國大陸旅遊的落地招待，拜託支持特定候選人，他希望民眾能夠看清事實，不能讓中國大陸來影響台灣的民主，若台灣不能守住這條底線，未來將踏上香港後塵。
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