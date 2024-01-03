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颱風停電 台電搶修員工遭毆提告...已和解嘉檢不起訴

中央社／ 嘉義市3日電

嘉縣2名陳姓男子去年10月間颱風因不滿停電太久，竟騎機車擦撞及持扳手攻擊台電維修人員，警方據報依傷害等罪嫌函送；嘉檢偵結，因雙方和解且無積極證據，以不起訴處分。

嘉義縣警察局朴子分局表示，去年10月初颱風小犬過境，強風無雨導致鹽塵害嚴重，嘉義沿海鄉鎮一度累積停電戶數逾4萬戶，台電連日投入人力積極搶修恢復電力。

警方指出，因停電多日，引起受到影響民眾不滿，去年10月6日上午，台電員工許姓男子、林姓男子在東石鄉網寮村台17線維修電力，51歲陳姓男子騎機車擦撞林男，接著31歲陳姓男子持扳手攻擊林男，造成林男腹部、左小腿鈍挫傷，另外，51歲陳男徒手將在車上的許男拉下車，涉及強制罪嫌。

台電嘉義區營業處獲悉員工遭到傷害，為捍衛權益，不再受到不法侵害，台電與工會支持提告，2名員工向朴子分局報案。

2名陳男到案供稱，因為停電太久，怕收成的蚵仔會壞掉，或是養殖魚塭損失嚴重，才會一時衝動犯錯；警訊後，依傷害、妨害公務、強制罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

嘉檢偵結，2名陳男皆否認涉及強制罪嫌，經調查，現場無監視器及行車紀錄器影像，除了台電員工指述外，缺乏其他積極證據，加上雙方已和解，因此，2名陳男強制罪犯罪嫌疑不足。

檢方指出，台電公司雖然為國營事業機關，惟按國家行為，有公法上的行為及私法上行為2種，公務員在執法公法上的行為時，有妨害者，才是妨害公務；這件案發當日台電員工所執行工作，為暫停供電處所的電力設備維修，並未涉及公權力行使的權限移轉，屬於私法上業務行為，並非公務員執行公務，因此，也不構成妨害公務要件。

檢方表示，加上傷害罪屬於告訴乃論，因雙方已達成和解，告訴人已撤回告訴，為不起訴處分。

嘉義地檢署。圖／聯合報資料照片
嘉義地檢署。圖／聯合報資料照片

台電 停電 嘉義 颱風 傷害罪

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