涉嫌操縱和旺股價 股市炒手「PETER陳」遭訴

發生在2015年的和旺炒股案，導致和旺前董事長劉永祥等人遭判刑定讞，但居中操盤股市炒手「PETER陳」劉建麟則去年9月才落網。由於劉男涉嫌於2013年9月至2015年4月間，數度操縱和旺股價，台北地檢今依違反證券交易法等罪嫌起訴他。

出身記者的陳男因人脈廣、消息多，因此逐漸成為兼具金主和操盤者雙重身分的股市炒手，廣為人知的「古董張」炒股案、興泰實業炒股案，都有見到他的身影，現因另案服刑中。同時北檢也另案偵辦陳男涉嫌炒作兆勁科技股價，還讓其李姓女友當上兆勁副董事長。

2015年間，和旺爆發違約交割1億6千萬元，造成股價崩盤，劉永祥為拉回股價，找來陳男自2013年9月9日至10月31日止，藉由大批人頭帳戶連續相對成交、高買低賣及拉尾盤等方式影響股價，自2014年11月7日至2015年4月21日，操縱和旺股價，期間總虧損超過5億元。