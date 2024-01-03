指控幫派大哥前男友欠440萬不還 女星李妍瑾挨告妨害名譽不起訴

曾與四海幫海罡堂前堂主方寶慶交往過的女星李妍瑾，前年指控男方積欠她440萬不還挨告，獲北檢不起訴。圖/中天提供

曾與四海幫海罡堂前堂主方寶慶交往過的女星李妍瑾，兩人感情生變後，爆發金錢糾紛，前年女方指控男方積欠她440萬不還，方男為此提告妨害名譽及違反個資法。台北地檢署調查後，認為全案罪證不足，將李女處分不起訴。

2020年間李妍瑾在臉書上PO出先前與李男的合照，控訴對方借錢不還，希望方男能出面處理、協商，不要讓身邊的人亂留言、放話。經方男提告，前年11月前往警局製作筆錄時，面對媒體委屈落淚，表示自己不後悔向對方討債，因為自己真的已快活不下去。

當時李妍瑾哭訴，自己沒有通告，還要有著龐大房貸壓力，只能苦撐著學直播，自己只希望事情圓滿落幕，她沒有對不起人，曾有一段情的兩人走到這程度，自己感到非常難過跟遺憾，但是屬於自己的東西當然要爭取。

至於遭方男提告部分，李妍瑾不解表示，有關個資法部分是使用新聞相關截圖，而她曾私下找了對方很多次，但方男都不回，自己只好在社群媒體上公開此事，因為這是她辛苦賺的錢，自己還有家人員工要養。