女竊嫌犯攜帶兇器竊盜罪判六月 上訴稱扳手不是凶器法院駁回

新北市潘姓女子涉嫌持板手破壞高姓男子娃娃機台錢箱，竊取2千多元，案經高男報警查獲送辦，潘女因犯攜帶兇器竊盜罪，判有期徒刑6月，得易科罰金，潘女認為判刑太重，以「扳手是竊盜必備工具不是凶器」為由上訴，仍被駁回。

2022年12月13日清晨潘女駕車到嘉義高男經營的娃娃機店，趁店內沒有人，涉嫌拿扳手破壞娃娃機台錢箱，得手2千餘元，事後高男調閱監視器報警查獲，嘉義地院依犯攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑6月，得易科罰金。

但潘女認為，「我犯案時雖持扳手作為行竊工具，但主觀上並無任何以之作為兇器之意圖，客觀上，以我身高163公分、49公斤，即使持摺疊刀都毫無勝算，當時並沒有萬能鑰匙，如果不拿扳手行竊即無任何竊得的可能，可見扳手是我犯案行竊的必備工具」，對於判定加重竊盜罪，她不服上訴。