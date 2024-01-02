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自稱想支持郭台銘…詐團開價70元收購連署書 被依選罷法起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

鴻海創辦人郭台銘和女星賴佩霞搭擋參選總統連署期間，詐騙集團林姓男子自稱想支持郭，以60至70元向下游的徐姓同夥收購連署書，經徐不法搜集民眾個資製成賺得4920元，林再拿73分連署書交付台北市選委會，檢警破獲將2人聲押獲准，偵結依總統副總統選舉罷免法起訴2人。

檢警調查，林男（30歲）、徐男（29歲）明知郭台銘、賴佩霞有意參選中華民國第16任總統、副總統選舉，2人也於2023年9月18日經中央選舉委員會公告為總統、副總統選舉被連署人，應於同年9月19日至11月2日依總統副總統選罷法規定，連署達28萬9667人才能參選。

林、徐為讓郭、賴連署達標，林同年10月3日傳LINE給徐，表示要以70元收購1分製作完成的連署書，或是以60元收購1組身分證正反面照片，以此向徐行求、賄賂，徐為了收到報酬就欣然同意。

徐隨即在10月3日至5日間，向有連署資格的不詳人士表示，要以每分30至40元不等收購對方證件用以製作連署書，但遭相關人拒絕；徐不放棄，後又透過車商、臉書社團等取得19人身分證照片，並提供給林，讓對方得以偽造成19分連署書。

徐事後又繼續偽造54分連署書交給林，林則一共將73分偽造的連署書交付給台北市選舉委員會行使，並依約前後轉帳1140元、3780元到徐的戶頭內。

檢方訊時，林男表示因想要支持郭台銘才委託徐提供連署書，但矢口否認對連署人行求、交付賄賂，辯稱「只是跟徐開玩笑的」，匯錢給對方是影印費及借他錢，但徐則全部坦承；多名連署人也證稱，自己個資遭非法利用，並沒有同意提供給徐男連署。

檢方認為，林男以70元收購連署書，或60元收購身分證照片向徐行賄，徐再向下游以40元或30元等，傳遞林行賄的意思，並藉此賺取價差獲利，徐最終也將連署書交付選委會，認定徐的行為已達交付賄賂階段。

檢方偵結依對連署人行求賄賂使其為特定被連署人連署罪、總統副總統選舉罷免法交付賄賂罪起訴2人。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

連署書 詐騙 郭台銘 選罷法

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