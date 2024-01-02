綠立委候選人告發送「高級指甲剪」涉賄 呂玉玲：合乎規定譴責抹黑

民進黨桃園市立委候選人劉仁照今天在律師陪同下前往台北地檢署控告對手國民黨立委呂玉玲涉嫌以超過30元的8件組「指甲剪」發送給選民，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，檢方日後分案查察。

呂玉玲回應表示，該指甲剪組文宣小物單價28.73元，一切符合選罷法規定，她並譴責劉仁照抹黑負面攻擊作法，表示未來不再回應。

劉仁照表示，呂玉玲涉賄的8件組指甲剪外觀十分高級，「大家實際去市場、夜市看一下，30塊元買不到的」。

劉仁照說，呂玉玲整個家族都在地方做官，兒子是現任市議員，老公也在桃園市政府擔任要職，整家人在平鎮、龍潭區都在作威作福。

劉仁照還說，呂玉玲用金錢、文宣品賄賂，還曾經發放過整條吐司，如果選民不去參加活動，也會請志工直接送到家裡；劉說，呂玉玲不只發吐司，還用8件組指甲剪大量發放給選民，「在很多的餐會中大量發放」，因此告發呂玉玲涉嫌賄選。

劉仁照由律師陪同前往台北地檢署，按鈴告發呂玉玲公然賄選，劉指控表示，他上周就踢爆呂玉玲在餐會與社團行程，發送「精美指甲剪組」，至今沒有任何回應與說明，呂玉玲在公開場合發送市價近百元精美指甲剪組，涉及公然賄選，挑戰司法權威、傷害台灣民主、敗壞選風，他已經準備好各項事證與文宣品交給檢調進行後續調查。

呂玉玲出示「指甲剪套組」採購單據反駁、表示，指甲剪套組文宣小物採購1 萬分，單價28.73元，低於30元文宣小物規定。她呼籲有心人士不要以訛傳訛，希望對手用正面選舉，不要把選舉搞得烏煙瘴氣，未來她不再回應對手抹黑說謊。