快訊

林靖恩被爆行為失控 砸壞電視嗆飯店人員「有種報警」

汐止公車總站驚傳氣爆！修公車氣壓避震器突爆裂 技師、司機雙掛彩

張誌家在大陸猝逝 慢壘球隊老闆：張曾說頭痛手使不出力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠立委候選人告發送「高級指甲剪」涉賄 呂玉玲：合乎規定譴責抹黑

聯合報／ 記者王聖藜曾增勳／連線即時報導

民進黨桃園市立委候選人劉仁照今天在律師陪同下前往台北地檢署控告對手國民黨立委呂玉玲涉嫌以超過30元的8件組「指甲剪」發送給選民，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，檢方日後分案查察。

呂玉玲回應表示，該指甲剪組文宣小物單價28.73元，一切符合選罷法規定，她並譴責劉仁照抹黑負面攻擊作法，表示未來不再回應。

劉仁照表示，呂玉玲涉賄的8件組指甲剪外觀十分高級，「大家實際去市場、夜市看一下，30塊元買不到的」。

劉仁照說，呂玉玲整個家族都在地方做官，兒子是現任市議員，老公也在桃園市政府擔任要職，整家人在平鎮、龍潭區都在作威作福。

劉仁照還說，呂玉玲用金錢、文宣品賄賂，還曾經發放過整條吐司，如果選民不去參加活動，也會請志工直接送到家裡；劉說，呂玉玲不只發吐司，還用8件組指甲剪大量發放給選民，「在很多的餐會中大量發放」，因此告發呂玉玲涉嫌賄選

劉仁照由律師陪同前往台北地檢署，按鈴告發呂玉玲公然賄選，劉指控表示，他上周就踢爆呂玉玲在餐會與社團行程，發送「精美指甲剪組」，至今沒有任何回應與說明，呂玉玲在公開場合發送市價近百元精美指甲剪組，涉及公然賄選，挑戰司法權威、傷害台灣民主、敗壞選風，他已經準備好各項事證與文宣品交給檢調進行後續調查。

呂玉玲出示「指甲剪套組」採購單據反駁、表示，指甲剪套組文宣小物採購1 萬分，單價28.73元，低於30元文宣小物規定。她呼籲有心人士不要以訛傳訛，希望對手用正面選舉，不要把選舉搞得烏煙瘴氣，未來她不再回應對手抹黑說謊。

民進黨桃園市立委候選人劉仁照今天控告對手、國民黨立委呂玉玲涉嫌賄選。記者王聖藜／攝影
民進黨桃園市立委候選人劉仁照今天控告對手、國民黨立委呂玉玲涉嫌賄選。記者王聖藜／攝影

呂玉玲 劉仁照 2024選舉 2024立委選舉 2024桃竹苗立委 賄選

延伸閱讀

劉仁照指控送指甲剪套組賄選 呂玉玲秀單據：每組28元

司法戰？劉仁照提告小物賄選 呂玉玲提單據自清譴責抺黑

成功拔樁？訪義美工廠總經理高志明親自接待 趙少康這麼說

藍綠互鬥...劉仁照爆文宣小物超過30元 呂玉玲憤回擊

相關新聞

翻盤！台師大為辦公室趕走女教授 還討3年553萬租金...高院判免給

台灣師範大學教育系教授王麗雲曾擔任教育研究與評鑑中心主任，陸續承辦9個研究計畫，她被校方控告2017年卸下教評中心主任後...

質疑蕭美琴還有美國籍 律師告中選會：當選就提當選無效之訴！

律師張靜、前新聞局長鍾琴等認為民進黨副總統候選人蕭美琴未放棄美國籍，卻由選務機關認定符合候選人資格，今天前往台北地檢告發...

4千人受害！主嫌5年吸金65億元 爽住七期豪宅、擁整排名車

台中地檢署指揮調查局雲林縣調查站、台中市刑大等單位，上月破獲以一名林姓男子為首的龐氏詐騙吸金集團，初估5年造成4000位...

龐氏騙局流竄！高雄數十投資人被騙損失十多億元 首腦疑潛逃出境

台中地檢署指揮雲林調查站，查獲林姓男子成立不動產公司，以高利率名義向投資人吸金，這種「龐氏騙局」也在高雄出現。據了解，從...

自稱想支持郭台銘...詐團開價70元收購連署書遭起訴

鴻海創辦人郭台銘和女星賴佩霞搭擋參選總統連署期間，詐騙集團林姓男子自稱想支持郭，以60至70元向下游的徐姓同夥收購連署書...

角頭變狗仔？新北男蹲點摩鐵拍攝偷情男女 恐嚇取財判2年8月

混跡新北市新莊、林口一帶的角頭陳俊男，自稱「新莊土地公」，涉嫌在2020年下半年間，3度當起狗仔隊，駐守在雙北市2家豪華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。