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質疑蕭美琴還有美國籍 律師告中選會：當選就提當選無效之訴！

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

律師張靜、前新聞局長鍾琴等認為民進黨副總統候選人蕭美琴未放棄美國籍，卻由選務機關認定符合候選人資格，今天前往台北地檢告發中選會主委李進勇、內政部長林右昌、蕭美琴犯偽造文書、貪汙圖利罪，檢方會分「選他案」偵處。

張靜說，蕭美琴聲稱2002年在美國在台協會(AIT)放棄美國籍，「絕對是謊言」，因為依照美國的法律，放棄美國國籍必須到「第三國」放棄，例如總統府前秘書長陳師孟就是到泰國辦理的。

張靜說，蕭美琴絕對不可能在AIT放棄美國籍，如果賴蕭當選要對蕭美琴提當選無效訴訟。

張靜、鍾琴與台灣納稅人權益維護協進會創會理事長簡振興一行人今天在台北地檢署前高喊「下架民進黨」、「下架蔡英文」、「下架賴皮寮」、「下架蕭美琴」，張靜表示，提案告發是希望檢察官能查明。

鍾琴則說，民進黨在馬政府時期質疑立法院「黑箱」而得天下，但蔡英文執政後只是營私、坐地分贓，這次選舉的最大黑箱就是「蕭美琴的參選資格」。

張靜告發說，蕭美琴1971年出生在日本兵庫縣神戶市，母親是美國人，因此她一出生就取得美國籍；蕭在2004年出版的自傳「一個人也可以」中寫「不是我不要中華民國籍，是我要不到啊！我的情況卻和別人不同，別人是有2個國籍，放棄一個外國國籍，還有一個中華民國的國籍，而我卻只有一個美國的國籍，如果我放棄了美國國籍，馬上就成為沒有國籍的人」。

張靜說，依蕭美琴的自傳，她出生時不具中華民國籍，至於蕭美琴2002年取得的中華民國國籍是她擔任僑選立委以後的事。

張靜說，蕭美琴因「歸化」而取得中華民國國籍，她向中選會提的「表格」必然會隱藏這個事實，不過，中選會宣布「綠、藍、白各組人馬都符合參選資格」，因此才告發蕭美琴、李進勇、林右昌。

律師張靜今天率眾到台北地檢署告發民進黨副總統候選人蕭美琴。記者王聖藜／攝影
律師張靜今天率眾到台北地檢署告發民進黨副總統候選人蕭美琴。記者王聖藜／攝影
律師張靜今天率眾到台北地檢署告發民進黨副總統候選人蕭美琴。記者王聖藜／攝影
律師張靜今天率眾到台北地檢署告發民進黨副總統候選人蕭美琴。記者王聖藜／攝影

國籍 蕭美琴 張靜 李進勇 林右昌 中選會 偽造文書 2024總統選舉 2024選舉 民進黨

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