快訊

日本7.6強震…金澤車站狂搖影片曝！震到天花板漏水 超市物品掉滿地

開網約車不再夢幻 反映了中國經濟的整體下墜

公家單位廁所非借不可？基層警陷兩難：出事又得背鍋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中警挨罵廢物...求償10萬撫慰金 法院認過高判賠3萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中從事建築業的呂姓男子開車違停紅線，被第1分局郭姓警員取締，呂當街失控朝郭飆罵「你眼睛瞎了嗎？」、「你他X囂張什麼？」、「廢物！」等，刑事被依妨害公務判拘役25日，郭再提民事主張挨罵身心受創，求償精神撫慰金10萬元，但法院認為過高，酌減後判呂應給付郭3萬元，可上訴。

檢警調查，呂男（27歲）2022年11月13日因車輛違停紅線，第1分局郭姓警員發現予以取締，呂不滿竟朝他辱罵「你是眼睛瞎了是不是？」、「公務員而已啦，你他X囂張什麼啦！」還一連飆罵兩次「廢物！」、「廢物啦！」等語，被依妨害公務現行犯逮捕。

台中地院刑事庭審酌，呂男僅因郭員取締違停紅線就心生不滿，對郭當場辱罵等，蔑視國家公權力也損及警員執行職務尊嚴，考量呂犯後坦承，但未能和郭達成和解等，依妨害公務侮辱公務員罪判他拘役25日，得易科罰金。

郭員再提刑事附帶民事損害賠償，主張呂男朝他辱罵言詞，貶損其人格，造成他身心受創，對呂求償精神撫慰金10萬元。

呂男抗辯稱，對於刑事判決、郭員請求都沒意見，他也承認有辱罵警察，但表示當時是因郭員執勤態度不佳，也認為郭求償金額過高。

民事庭查，呂因妨害公務罪被判拘役25日，對此呂也不爭執，審酌他為避免遭郭員取締紅線違停，就朝對方當場辱罵，造成郭員精神上痛苦，郭求償有據。

民事庭再根據雙方學經歷、收入等，呂自稱約入10萬多元，顯高於郭月入約6萬元等，並考量呂再公眾馬路上公然對執行警察勤務的郭侮辱，及郭受到的精神痛苦程度等，認為郭求償10萬元過高，判呂應給付郭3萬元。

台中第1分局。記者曾健祐／攝影
台中第1分局。記者曾健祐／攝影

違停 妨害公務 公務員 警察

延伸閱讀

影／車輛久違停堵路惹議被塞雜草 羅東公所明起整頓

不敢看警察…桃園箱型車違停轉角紅線 一查揪4失聯移工

機車騎士違停台中高鐵人行道 一理由讓法官撤單

5根鋼釘狠釘穿腳背 台中格鬥場虐死人 判賠家屬1219萬

相關新聞

宋逸民妻陳維齡被教友控偽造文書 檢察官今不起訴

藝人宋逸民的妻子陳維齡遭「藝起發光」教會林姓教友告發涉犯偽造文書罪，教友指控陳女處理教會捐款、報酬疑登載不實，陳女否認犯...

蘇建和等3人捲汐止夫妻命案無罪確定 指刑補法違憲、憲法法庭不受理

吳銘漢夫妻33年前遇害，凶手王文孝伏法，同列被告的莊林勳、劉秉郎和蘇建和原遭處死刑，2012年無罪確定。3人請求刑事補償...

高院准了！ 立委蘇震清這1天可以「出海」到小琉球10小時

立法委員蘇震清深陷SOGO經營權集體收賄案，一審被判刑10年，案件上訴二審審理中，並裁定自去年9月29日起延長限制出境、...

同居10年不知他偷婚還連生5子 假記者坐牢還得吐263萬

自稱電視台「臨時記者」的謝姓男子2010年與范姓女子交往，卻在2016年5月和別人結婚、連生了5子，范女被蒙在鼓裡。謝佯...

高捷首起暴力案...月台抽菸被制止 乘客痛毆站長下場曝光

高雄捷運小港機場站去年8月爆發通車以來首起暴力事件，陳姓男子在月台抽菸，被王姓女站務長制止，陳男卻涉嫌毆打王女成傷，陳男...

叮咚…以牙籤插門鈴連響5分鐘 台南男討債出奇招仍觸法

台南林姓男子幫人討債，去年8月17日下午4時47許前住安南區債主住處，以牙籤插入電鈴方式，前後鳴按門鈴3次，每次長達3至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。