台中警挨罵廢物...求償10萬撫慰金 法院認過高判賠3萬

台中從事建築業的呂姓男子開車違停紅線，被第1分局郭姓警員取締，呂當街失控朝郭飆罵「你眼睛瞎了嗎？」、「你他X囂張什麼？」、「廢物！」等，刑事被依妨害公務判拘役25日，郭再提民事主張挨罵身心受創，求償精神撫慰金10萬元，但法院認為過高，酌減後判呂應給付郭3萬元，可上訴。

檢警調查，呂男（27歲）2022年11月13日因車輛違停紅線，第1分局郭姓警員發現予以取締，呂不滿竟朝他辱罵「你是眼睛瞎了是不是？」、「公務員而已啦，你他X囂張什麼啦！」還一連飆罵兩次「廢物！」、「廢物啦！」等語，被依妨害公務現行犯逮捕。

台中地院刑事庭審酌，呂男僅因郭員取締違停紅線就心生不滿，對郭當場辱罵等，蔑視國家公權力也損及警員執行職務尊嚴，考量呂犯後坦承，但未能和郭達成和解等，依妨害公務侮辱公務員罪判他拘役25日，得易科罰金。

郭員再提刑事附帶民事損害賠償，主張呂男朝他辱罵言詞，貶損其人格，造成他身心受創，對呂求償精神撫慰金10萬元。

呂男抗辯稱，對於刑事判決、郭員請求都沒意見，他也承認有辱罵警察，但表示當時是因郭員執勤態度不佳，也認為郭求償金額過高。

民事庭查，呂因妨害公務罪被判拘役25日，對此呂也不爭執，審酌他為避免遭郭員取締紅線違停，就朝對方當場辱罵，造成郭員精神上痛苦，郭求償有據。

民事庭再根據雙方學經歷、收入等，呂自稱約入10萬多元，顯高於郭月入約6萬元等，並考量呂再公眾馬路上公然對執行警察勤務的郭侮辱，及郭受到的精神痛苦程度等，認為郭求償10萬元過高，判呂應給付郭3萬元。