半年積壓延誤221件公文 高雄港警推託敷衍遭記過2次

時任高雄港警總隊人事室詹姓科員半年積壓延誤公文高達221件，又擅自搬移座位影響新進同仁，被單位記2過處分；詹不服提行政訴訟，主張人力吃緊、業務量大。法院查，詹員承辦公文的質與量，都比同事還低，經訪談稽催仍敷衍終釀嚴重結果，認為原處分無違誤，判處駁回，可上訴。

經查，詹員2022年1至6月因無故積壓延誤多件公文時效，另還多次擅自搬移辦公室座位，經主管要求搬回均不服從命令，經高雄港警總隊開考績會決議予以記過2次。

詹不服提行政訴訟，主張懲處過程沒給他表達意見、檢視的機會，他提複審後，公務人員保障暨培訓委員會也僅憑單方說詞，認為複審模式敷衍應付，質疑如何達到保障公務員權益目的？

詹也說，單位人力吃緊，業務增加，他處理公文時效僅4至5天，不難想像為何有公文積壓情況，並形容要淹水了，他們阻止方法不是先關門、排積水，主管卻是持續放水，而座位部分經協調他也搬回，沒影響同事。

警政署抗辯稱，高雄港警總隊以公文繫統稽催作業清查，發現詹2022年1至6月承辦455件，其中無故積壓延誤時效高達221件，單位訪談稽催仍未改善，另詹擅自將電腦、辦公椅櫃搬移到新進同事座位，主管、督察口頭命令都不理會，影響同事就位，認為記2過有依據。

台中高等行政法院查，詹員負責高雄港警總隊行政科、後勤科等獎勵令發布，及警大碩、博士班、警佐班報考資格審查，還有升官等考試與獎懲綜合業務，根據單位紀錄，詹積壓延誤高達221件，其中延誤達28日以上甚至還有51件，可見情節嚴重。