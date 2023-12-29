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「小玉」賣換臉A片 二審重判5年 不得易科罰金
網紅「小玉」朱玉宸用深偽技術合成名人色情影片上網販售，製作一一九人影片獲利一三三八萬元，一審判刑五年六月，得易科罰金；台灣高等法院認定，一審量刑過輕，昨改判五年，不得易科罰金，另得易科罰金部分判一年八月，可上訴。朱的助理莊炘睿同為被告，二審加重改判四年六月，得易科罰金。
據調查，朱、莊二○二○年七月至二○二一年十月利用深偽技術，移花接木合成一一九名公眾人物臉部至日本A片女優牟利，高雄市議員黃捷、立委高嘉瑜與藝人雞排妹受害。
一審依個資法等一一九罪判朱、莊得易科罰金的刑度。檢方上訴，高院開庭時，朱鞠躬道歉，表示願受懲罰；五名被害人認為朱、莊造成一輩子傷害，請求法院從重量刑。
高院表示，網路影像流通無遠弗屆，難以完全消除，影片數量龐大，一審量刑稍嫌過輕，撤銷原判決，改依個資法等八十三罪各判刑七月，不得易科罰金，應執行五年徒刑；另卅六罪各判六月得易科罰金之刑，應執行一年八月徒刑。
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