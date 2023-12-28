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坐牢戴綠帽老婆被人包養 他拿關刀戳咽喉、銅錢塞嘴殺妻還稱「驅魔」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

桃園市男子徐旻誼懷疑曾姓妻子趁他入監服刑期間給人包養，持長23公分木質關刀毆打妻子，並戳對方喉嚨，還拿祭拜用的銅錢塞嘴，導致妻子脾臟破裂、嚴重內出血，最終肺部吸入血液窒息而亡，一審依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身；案件上訴，台灣高等法院今仍判徐無期徒刑，可上訴。

徐2021年7月凌晨查看妻子手機，發現相簿有妻子與其他男子合照，得知妻子在他入監服刑期間被包養，而和妻子發生爭執，事後演變嚴重肢體衝突，徐持木質關刀毆妻、捅喉嚨、銅錢塞嘴，還將對方手上戒指扳直劃傷妻子額頭，害妻子破相，最後因下手過猛，導致妻子全身是傷而身亡。

案發後，徐否認犯行，供稱變成妻子中邪，要幫妻子退乩，才會失手導致對方死亡；法院審理時，他改口稱妻子是施用毒咖啡包後抽蓄，為了防止妻子咬到舌頭，才會塞銅錢、關刀等物，並強調妻子是施用毒品過量死亡，他沒有動手傷人。

一審指出，徐對妻子抽蓄時間點歷次供述均不同，其他家人事前也未發現曾女有異狀，再加上解剖鑑定無毒品中毒跡象，認定曾女沒有因吸毒而抽蓄，死因主要是肺部吸入血液窒息，且事發當時僅夫妻2人及2歲幼子在家，足以認定是徐動手傷妻，有殺人故意。

一審認為，徐不顧幼子在旁目睹，利用身形優勢施暴，導致妻子全身多處受傷，舌骨、肋骨骨折，可見殺意甚堅，手段不僅造成妻子瀕死前蒙受諸多疼痛恐懼，也對幼子心理造成極大創傷，手段殘忍，冷血行徑令人髮指，且犯後否認犯行，未與家屬達成和解，態度難認良好。

一審考量徐是因感情因素，未能克制自己衝動而起殺機，情節尚不符兩公約「情節最重大之罪」，依殺人罪判處無期徒刑。高院今撤銷原判決，仍判徐無期徒刑，尚無法得知判決理由。

男子徐旻誼拿木製關刀毆打、戳咽喉，再拿銅錢塞嘴害妻子慘死，他稱是替妻子驅魔，台灣高等法院今宣判。圖／聯合報系資料照片
男子徐旻誼拿木製關刀毆打、戳咽喉，再拿銅錢塞嘴害妻子慘死，他稱是替妻子驅魔，台灣高等法院今宣判。圖／聯合報系資料照片

殺人 包養 毒品

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