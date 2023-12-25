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祕密檢舉黑心山泉水 討200萬獎金遭駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

彰化縣巫姓業者涉嫌從廢棄豬舍的水井抽地下水販售遭判刑確定，一名檢舉巫的秘密證人向縣府索討兩百萬元獎金遭駁，台中高等行政法院認定縣府處分合法。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣巫姓業者涉嫌從廢棄豬舍的水井抽地下水販售遭判刑確定，一名檢舉巫的秘密證人向縣府索討兩百萬元獎金遭駁，台中高等行政法院認定縣府處分合法。記者陳宏睿／翻攝
彰化巫姓業者涉嫌從鐵皮屋、廢棄豬舍旁水井抽取地下水，向加水站業者佯稱是「埔里山頂水」販售，不法獲利三五二萬餘元，遭判刑確定後，有祕密證人以案發前曾提供相片、位置向縣府檢舉為由，要求給付兩百萬元檢舉獎金。

法院認為，檢舉人提供證據對該案查緝「無貢獻度」，縣府不給有理，駁回訴請。

五十九歲巫姓業者被檢方查出，涉從二○一八年十二月開始，利用馬達、管線抽取住處鐵皮屋、廢棄豬舍旁兩個水井地下水，以設備過濾後，佯稱是「埔里山頂水」向其他加水站業者兜售。

彰化檢警二○二一年四月查緝，依違反食安法送辦，法院判巫十月徒刑、緩刑五年，條件支付公庫五百萬元、法治教育六場，不法所得三五二萬元沒收，巫無法完成緩刑條件，被發監執行。

一名祕密證人二○二一年二月間曾向彰化縣衛生局檢舉巫男，事後要求縣府相關獎金發放規定，發給兩百萬元檢舉獎金，但遭縣府駁回，檢舉人向台中高等行政法院提行政訴訟。

法院認為，檢舉人案發前雖向縣府檢舉，但僅附三張相片，相片顯示廢豬舍、鐵門、另棟房屋，對如何發現違法、多久時間觀察、違法態樣為何，則未提供。

縣府同年三月查無違法情事，後續是檢方調閱水車通行紀錄、參酌用電異常資料，才發現巫抽取地下水，以「砂濾設備逆滲透系統」處理佯山泉水販售，非檢舉人所述以化學藥品處理。

合議庭認為檢舉人貢獻度不足，無法提供足以合理判斷可能涉嫌違反的事證，縣府駁准申請適法，駁回檢舉人訴請，仍可上訴。

地下水

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