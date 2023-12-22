快訊

今年資遣通報人數多2萬、半導體退保最多 裁員潮來了？

少子化學生招不滿 老牌私校「迷你班」撐不住併系求生

漁民撈起2kg黃色怪魚！鑑定後竟是珍貴「海中土豪金」直呼賺翻：身價上看6位數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文論文門審3年 張靜罵女法官混蛋 今仍不認罪：想把她消滅

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

媒體人彭文正對蔡英文總統提「確認博士論文不存在」之訴，彭的律師張靜開庭時辱罵承審法官張詠惠「混蛋法官」，依侮辱公務員罪嫌起訴。張靜今天出庭表示，張詠惠審理論文案一拖3年，他不只認為是混蛋，「還想把她消滅」。

張靜今天的庭期有十餘名旁聽群眾進入法庭支持他，張向本案承審法官強調，他不是辱罵張詠惠而是「怒」罵張詠惠。

法官讓張靜陳述，張靜說明辦理「論文門」案心得。他說，2019年蔡英文提供給英國倫敦政經學院LSE圖書館的論文是「雙面黑皮」，但三、四十年前沒有電腦，論文上的資料是打字機打出來的，打字機打完紙張的反面會有凹凸痕不能再打，所以真正的論文資料是單面，且是「單面藍皮」。

張靜說，蔡英文沒有博士學位、論文，卻找總統府發言人黃重諺和LSE交涉，LSE資訊管理經理回覆黃稱，2019年送來的與1983年的是不同的東西，還說因為蔡英文是校友，所以講了一個「雙贏」的說法，願接受黃重諺的意見，換句話說，蔡英文的學歷顯然是偽造的。

張靜說，張詠惠審論文案一審、更一審前後3年，他無法忍受才罵人，而且他還罵了張詠惠「無恥」、「不要臉」，但據張詠惠的告訴狀，她只對「混蛋」2個字檢附國語詞典的釋義，「那麼她是接受『無恥』、『不要臉』囉？」

張靜說，「無恥」與「不要臉」比「混蛋」來得嚴重，審判實務上有被告被人刁難30分鐘脫口罵人「幹你X」的案例，因事出有因獲判無罪，他忍耐張詠惠3年多才出口罵人，不能算有罪。

依檢方起訴，張靜2022年11月30日受彭文正委任就論文案訴訟，辱罵張詠惠是「混蛋法官」，法院認為張靜違反律師法，函請律師公會、台北地檢署處置，張詠惠稍後對張靜提告，檢方勘驗監視畫面後將張靜起訴。

律師張靜。圖／聯合報系資料照片
律師張靜。圖／聯合報系資料照片

張靜 蔡英文 黃重諺

延伸閱讀

捷克布拉格查理大學重大槍擊案 蔡英文總統哀悼

法傳記作者：蔡總統領導方式 值得西方借鏡

屏東信賴姐妹會 賴清德談「玉蘭花精神」：台灣女總統不會只有蔡英文

蔡總統稱台海現狀不容破壞 卸任前挹注勞保三千億元

相關新聞

蔡英文論文門審3年 張靜罵女法官混蛋 今仍不認罪：想把她消滅

媒體人彭文正對蔡英文總統提「確認博士論文不存在」之訴，彭的律師張靜開庭時辱罵承審法官張詠惠「混蛋法官」，依侮辱公務員罪嫌...

把1歲女童關儲藏室、狠捏腋下 托嬰中心女員工判賠30萬

台中某托嬰中心黃姓女員工照顧1名1歲女童時，只因她哭泣就不耐煩，竟2度將她關進儲藏室內長達7分鐘，後又狠捏她腋下受傷，女...

理科太太離婚調解提出「特種」個資被丈夫告 北檢今起訴

YouTuber理科太太前年與丈夫理科先生John Wu離婚，台北地方法院審理兩人有關夫妻剩餘財產等訴訟案件。理科太太的...

酒駕撞癱人案未經合議庭裁定就改簡易 中院一審法官烏龍被抓包

台中林姓男子開車不慎撞癱蔡姓騎士，酒測值達每公升0.16毫克，被依過失致重傷罪嫌起訴，台中地院一審簡易庭變更改依酒醉駕車...

剪斷命根子沖馬桶！女友準備迷藥泡麵行凶 他醒來生殖器剩1.5公分

彰化縣越南籍馮姓女子懷疑黃姓男友出軌由愛生恨，在花雕雞泡麵摻入安眠藥迷昏黃，拿剪刀狠狠剪斷黃的陰莖，再把斷肢丟進馬桶沖掉...

疫情餐敘誇陳時中「部長好酒量」 醫師陳世瑀貪汙入監關1年假釋了

衛生福利部前部長陳時中疫情期間參加餐敘未戴口罩唱歌，席間起鬨「部長好酒量」的醫師陳世瑀，2009年擔任台北縣立醫院心臟內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。