蔡英文論文門審3年 張靜罵女法官混蛋 今仍不認罪：想把她消滅

媒體人彭文正對蔡英文總統提「確認博士論文不存在」之訴，彭的律師張靜開庭時辱罵承審法官張詠惠「混蛋法官」，依侮辱公務員罪嫌起訴。張靜今天出庭表示，張詠惠審理論文案一拖3年，他不只認為是混蛋，「還想把她消滅」。

張靜今天的庭期有十餘名旁聽群眾進入法庭支持他，張向本案承審法官強調，他不是辱罵張詠惠而是「怒」罵張詠惠。

法官讓張靜陳述，張靜說明辦理「論文門」案心得。他說，2019年蔡英文提供給英國倫敦政經學院LSE圖書館的論文是「雙面黑皮」，但三、四十年前沒有電腦，論文上的資料是打字機打出來的，打字機打完紙張的反面會有凹凸痕不能再打，所以真正的論文資料是單面，且是「單面藍皮」。

張靜說，蔡英文沒有博士學位、論文，卻找總統府發言人黃重諺和LSE交涉，LSE資訊管理經理回覆黃稱，2019年送來的與1983年的是不同的東西，還說因為蔡英文是校友，所以講了一個「雙贏」的說法，願接受黃重諺的意見，換句話說，蔡英文的學歷顯然是偽造的。

張靜說，張詠惠審論文案一審、更一審前後3年，他無法忍受才罵人，而且他還罵了張詠惠「無恥」、「不要臉」，但據張詠惠的告訴狀，她只對「混蛋」2個字檢附國語詞典的釋義，「那麼她是接受『無恥』、『不要臉』囉？」

張靜說，「無恥」與「不要臉」比「混蛋」來得嚴重，審判實務上有被告被人刁難30分鐘脫口罵人「幹你X」的案例，因事出有因獲判無罪，他忍耐張詠惠3年多才出口罵人，不能算有罪。