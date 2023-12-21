快訊

馬斯克出來面對！X全球大當機啥都不能看 網狂酸：請付費解鎖精彩內容

獨／北極星藥業CDMO計畫大轉彎！斥資20億元併購霖揚生技 原宜蘭建廠計畫將暫緩

獨／蘇嘉全捐農舍閒置逾10年 蘇妻抱屈：蘇家與賴清德不同 我們好可憐

全台首件國民法官將宣判 律師認法官偏頗聲請迴避被駁

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

全國首件國民法官案今年1月5日繫屬台中地院後，近1年審理預計下周宣判，歷次準備程序檢、辯就曾火爆激辯，被起訴殺人的黃姓男子及辯護人近日突向中院聲請法官迴避，主張承審法官唐中興偏頗、違反無罪推定；中院經查認為應是黃及辯護人主觀臆測，駁回其聲請。

全案起因於，黃男（22歲）愛慕同校的施姓男子遭拒，涉嫌2度躲藏他家並持刀猛砍施致死，檢方依殺人罪嫌起訴後，中院抽籤由審判長兼受命法官唐中興審理，黃男由律師李宣毅、黃致豪及林陟爾為其辯護。

黃男及辯護人主張，該案法官顯然違背無罪推定、當事人進行主義及被告正當法律程序利益保障等基本原則，合理懷疑法官無法公正，顯已損及司法公信立而有偏頗。

台中地院查，根據該案準備程序筆錄，合議庭審判長兼受命法官的處置、訴訟指揮，並無違法不當，也沒剝奪黃男防禦權、辯護人辯護權。

黃及辯護人指出，唐中興今年2月24日當庭以「辯護人你不要干擾我」喝斥制止李宣毅為當時精神受藥物影響的黃男照料行為，另經黃致豪提醒「被告沒有自證己罪的義務」，唐又再次喝斥「請不要干擾我開庭指揮。」

法院認為，黃及辯護人的主張顯屬以己意揣測，或對法官訊問方式不滿，至於表示打斷訴訟，也僅是法庭審理時間控制的指揮，因審理攸關每位在庭者時間、體力，並直言「任何有理性之人，都不會認為法官法庭時間控制的指揮，是屬偏見、高度敵意或有罪預斷。」

另外，今年4月14日開庭時，公訴檢察官張凱傑在投影片揭示黃致豪開設「國民法官必修課」收費1799元引起的爭議，當時辯方也抗議要求審判長「請制止檢察官」，檢、辯開庭一度火爆。

黃及辯護人認為，唐中興容任檢察官在法庭上、媒體前，以斷章取義言詞對黃致豪人身攻擊，幾經聲明異議都拒裁定處分。

法院查，當天唐有制止雙方並直言「這是我的法庭」、「投影片陳述不適合」，提到黃致豪業外的舉措和量刑無關聯，並要提醒檢、辯「大家都是法律人，不是小孩子」等訴訟指揮，可見辯方並未異議外，法官也非全無處理，難認有偏頗。

法院認為，黃及辯護人聲請法官迴避，應均是出於主觀上臆測，認為其等指摘法官有偏頗之虞無理由，裁定駁回。

國民法庭。記者曾健祐／攝影
國民法庭。記者曾健祐／攝影

國民法官 檢察官 殺人

延伸閱讀

招人去柬埔寨不成涉虐死 士檢起訴適用國民法官

拿切肉刀砍囉嗦小舅20刀…國民法官判15年8月 他上訴喊太重

台中拒國民法官審理又1例 毒駕被害人家屬：不想痛苦攤公眾審視

嘉義倉庫鬥毆釀1死偵結 將由國民法官參審

相關新聞

中科院服務證外流被撿到 他變造後騙到富商340萬

37歲陳姓男子撿到中科院研發人員服務證，私自拿自己照片變造後，自稱是新加坡籍博士，在中科院研發半導體材料，成功向吳姓生技...

台中18歲男大生夜店撿屍 脫醉女衣褲扛進廁所硬上

台中18歲楊姓男大生和朋友上夜店，酒後和1名女子一同赴汽車旅館休息，見她喝到爛醉又因吸食不明氣體整個人躺在床上熟睡，竟起...

港籍正妹來台打工淪當車手 IG限動露餡三峽警逮人

中國香港籍蔡姓女子上個月底來台短期打工當車手，她向新北三峽王男取款被警方鎖定。這個月19日下午她趁離台前夕，前往新北三峽...

人夫染疫遭隔離玩K歌軟體 竟外遇人妻櫃姐床上激戰8次 地院判決GG

新竹李姓人夫疫情期間和蕭姓妻子各自隔離、感情疏遠，李男因無聊玩K歌軟體認識徐姓人妻櫃姐，2人一拍即合，互相加LINE好友...

全台首件國民法官將宣判 律師認法官偏頗聲請迴避被駁

全國首件國民法官案今年1月5日繫屬台中地院後，近1年審理預計下周宣判，歷次準備程序檢、辯就曾火爆激辯，被起訴殺人的黃姓男...

撂人包圍警局害2所長拔官 三重囂張父子共19人被起訴

新北市50歲翁姓男子上月4日酒後與妻子發生爭執，還在街頭咆哮拉扯妨害安寧被三重警方帶回派出所保護管束。不料翁男事後竟與妻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。