全台首件國民法官將宣判 律師認法官偏頗聲請迴避被駁

全國首件國民法官案今年1月5日繫屬台中地院後，近1年審理預計下周宣判，歷次準備程序檢、辯就曾火爆激辯，被起訴殺人的黃姓男子及辯護人近日突向中院聲請法官迴避，主張承審法官唐中興偏頗、違反無罪推定；中院經查認為應是黃及辯護人主觀臆測，駁回其聲請。

全案起因於，黃男（22歲）愛慕同校的施姓男子遭拒，涉嫌2度躲藏他家並持刀猛砍施致死，檢方依殺人罪嫌起訴後，中院抽籤由審判長兼受命法官唐中興審理，黃男由律師李宣毅、黃致豪及林陟爾為其辯護。

黃男及辯護人主張，該案法官顯然違背無罪推定、當事人進行主義及被告正當法律程序利益保障等基本原則，合理懷疑法官無法公正，顯已損及司法公信立而有偏頗。

台中地院查，根據該案準備程序筆錄，合議庭審判長兼受命法官的處置、訴訟指揮，並無違法不當，也沒剝奪黃男防禦權、辯護人辯護權。

黃及辯護人指出，唐中興今年2月24日當庭以「辯護人你不要干擾我」喝斥制止李宣毅為當時精神受藥物影響的黃男照料行為，另經黃致豪提醒「被告沒有自證己罪的義務」，唐又再次喝斥「請不要干擾我開庭指揮。」

法院認為，黃及辯護人的主張顯屬以己意揣測，或對法官訊問方式不滿，至於表示打斷訴訟，也僅是法庭審理時間控制的指揮，因審理攸關每位在庭者時間、體力，並直言「任何有理性之人，都不會認為法官法庭時間控制的指揮，是屬偏見、高度敵意或有罪預斷。」

另外，今年4月14日開庭時，公訴檢察官張凱傑在投影片揭示黃致豪開設「國民法官必修課」收費1799元引起的爭議，當時辯方也抗議要求審判長「請制止檢察官」，檢、辯開庭一度火爆。

黃及辯護人認為，唐中興容任檢察官在法庭上、媒體前，以斷章取義言詞對黃致豪人身攻擊，幾經聲明異議都拒裁定處分。

法院查，當天唐有制止雙方並直言「這是我的法庭」、「投影片陳述不適合」，提到黃致豪業外的舉措和量刑無關聯，並要提醒檢、辯「大家都是法律人，不是小孩子」等訴訟指揮，可見辯方並未異議外，法官也非全無處理，難認有偏頗。