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受理女諮詢替男打官司 律師呂秋遠接離婚案懲戒結果出爐
知名律師呂秋遠（本名呂秋𧽚）受託處理離婚訴訟時，先提供女方法律諮詢，再接受男方委任打官司，律師懲戒委員會認為呂違反律師倫理規範，決議記申誡。呂請求覆審，律師懲戒覆審委員會日前認定呂請求無理由，決議駁回。
呂秋𧽚是政大財稅系學士、東吳法律系碩士、台大政治所博士、倫敦政經學院博士後研究，常在網路發文。
任職大學副教授的歐姓男子與林姓前妻不睦，林女2度找呂秋𧽚法律諮詢，歐的母親、姊姊請求林女返還借款，一審歐家敗訴，林女發現歐找呂打官司，二審法院判決林女須返還106萬元確定。
林女不滿，向台北律師公會申訴，律師公會調查後認為，呂已先接受林女諮詢，卻在後續的返還借款、離婚案件接受歐的委任，甚至在訴訟中引用林女諮詢的內容，違反利益衝突事證明確，將呂依違反律師法、律師倫理規範等移付懲戒。
律懲會認為，呂應遵守法律及維護司法正義的實現，卻2次接受林女諮詢後，違反律師職業倫理，先後擔任林女訴訟案件對造的訴訟代理人，2022年7月決議記申誡，呂不服，請求覆審，覆審委員會討論後決議駁回。
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