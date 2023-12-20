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影／用娃娃機丟「宇宙魔方」...另類擲骰涉賭 中警扣47台

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子是娃娃機業者，不過他為吸引客人上門，創新遊戲玩法，在娃娃機內放置塑膠盒「宇宙魔方」，盒內裝有七個不同顏色的魔術方塊，只要客人擲出同色、不同組合的方塊，拍照回傳後，即可兌換500元至2萬元不等現金，警方接獲檢舉後，今年5月間前往查緝，帶回林等涉案3人，查扣47台娃娃機，檢方近日偵結，依賭博等罪嫌起訴。

第六警分局何安派出所在今年5月間接獲檢舉，西屯區文心路上一間娃娃機店利用遊戲玩法，讓消費者可以機率性方式，以獎品換得現金，警方前往調查發現，業者在娃娃機內放置稱為「宇宙魔方」的塑膠盒，塑膠裡面裝有7個六面不同色的小魔術方塊，客人只要夾起該塑膠盒，再娃娃機內丟下，即可達到「擲骰」的效果。

警方指出，只要客人擲骰後的塑膠盒內小魔術方塊，有4個至7個以上同色，就可換得5盒至200盒的獎品，所謂的「盒」即是100元，只要客人將擲骰後的結果，拍照傳給業者，即可獲得500元至2萬元不等現金。

警方蒐證後認定，業者利用娃娃機的特殊玩法，達到擲骰的機率性，讓客人可以投入每次10元至50元不等金額，以博得500元至2萬元不等現金，已涉及賭博罪，循線將涉案林姓業者（39歲）、陳姓女員工（20歲）及劉姓賭客（31歲）等3人以賭博等罪送辦，另外查扣涉案47台娃娃機、現金17萬元。

台中地檢署近日偵結，依賭博、違反電子遊戲場業管理條例，起訴林姓業者等3人。

第六警分局表示，意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金；另外，未領有電子遊藝場業營業級別證，不得經營電子遊藝場業，依法可處行為人1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50萬元以上250萬元以下罰金，民眾切勿以身試法，造成不可挽回的後果。

台中市林姓娃娃機業者，利用特殊玩法，讓客人可用娃娃機擲骰，兌換現金，警方5月間抓人，查扣涉案47台娃娃機。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓娃娃機業者，利用特殊玩法，讓客人可用娃娃機擲骰，兌換現金，警方5月間抓人，查扣涉案47台娃娃機。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓娃娃機業者，利用特殊玩法，讓客人可用娃娃機擲骰，兌換現金，警方5月間抓人，查扣涉案47台娃娃機。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓娃娃機業者，利用特殊玩法，讓客人可用娃娃機擲骰，兌換現金，警方5月間抓人，查扣涉案47台娃娃機。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓娃娃機業者，利用特殊玩法，讓客人可用娃娃機擲骰，兌換現金，警方5月間抓人，查扣涉案47台娃娃機。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓娃娃機業者，利用特殊玩法，讓客人可用娃娃機擲骰，兌換現金，警方5月間抓人，查扣涉案47台娃娃機。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓娃娃機業者，利用特殊玩法，讓客人可用娃娃機擲骰，兌換現金，警方5月間抓人，查扣涉案47台娃娃機。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓娃娃機業者，利用特殊玩法，讓客人可用娃娃機擲骰，兌換現金，警方5月間抓人，查扣涉案47台娃娃機。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓娃娃機業者，利用特殊玩法，讓客人可用娃娃機擲骰，兌換現金，警方5月間抓人，查扣涉案47台娃娃機。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓娃娃機業者，利用特殊玩法，讓客人可用娃娃機擲骰，兌換現金，警方5月間抓人，查扣涉案47台娃娃機。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓娃娃機業者，利用特殊玩法，讓客人可用娃娃機擲骰，兌換現金，警方5月間抓人，查扣涉案47台娃娃機。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓娃娃機業者，利用特殊玩法，讓客人可用娃娃機擲骰，兌換現金，警方5月間抓人，查扣涉案47台娃娃機。記者陳宏睿／翻攝

娃娃機 賭博 台中市

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