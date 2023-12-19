富商曝曾格爾摸生殖器5秒 判賠人妻30萬她哽咽上訴

女子曾格爾以「攀登14座8000公尺高山」計畫募資，卻與富商陳坤保到三二行館，陳妻岳啟儒控配偶權遭侵犯，求償200萬元，士林地院判曾女賠償30萬元。曾女上訴，台灣高等法院今行準備程序，她稱僅邀約陳分享美食和旅遊，否認有進房間；岳女委任律師吳彥鋒引述「這社會不能讓好人疲憊、壞人精神抖擻」一語，強調岳女無和解意願。

曾格爾步出法庭時突然間哽咽，希望司法還她清白，還說她為攀登計畫付出金錢、時間，為這片土地爭取榮耀；吳彥鋒則表示在一審就說過曾女這部分說謊，二審會讓法院再認證一次。

陳坤保、岳啟儒1995年10月結婚，有兩個小孩，原本生活美滿。岳啟儒控訴曾格爾當初對外募資，經常請陳坤保贊助登山款項，兩人互動頻繁，但她卻在2022年8月29日發現丈夫和曾女互傳「親愛的」簡訊，還到溫泉飯店三二行館按摩、用餐、共宿一房，往來不正常，讓她飽受精神痛楚，因此提告求償。

曾格爾稱部分訊息是岳啟儒未經陳坤保同意，任意拿取他的iPad、破解密碼，查看他們間的對話訊息，已侵害她與陳坤保間的通訊自由，不具證據能力。曾女說，陳坤保多次向她表達自己單身、跟岳啟儒早已離婚、很孤單，因此她不知道陳是有配偶的人；2022年8月29日至三二行館用餐，沒有泡湯、共宿。

曾格爾也說她沒回應陳坤保的曖昧對話，只是「單純受話方」，她沒有侵犯岳啟儒的配偶權；就算有，求償200萬元金額過高。

士林地院民事庭指出，民事訴訟對證據能力沒有規定，涉及隱私權所取得的證據是否具有證據能力，應綜合考量誠信原則、憲法上基本權的保障、發現真實等因素衡量，如對隱私權的保護未逾越必要程度、比例原則，應有證據能力。

友人證稱，陳坤保當著大家的面說「我太太終於要回來了，等好久」，陳坤保也表示在曾格爾面前介紹過妻子，而曾格爾在簡訊裡也問過陳「「不是啊你又不是單身要怎麼帶我去」，士院認定她知道陳非單身。

另外，曾格爾也提到「『住』三二日式的然後試那個新套餐」，如果只是為了享用美食，根本沒有預訂住宿套房的必要，士院認為共赴三二行館除了用餐，還有泡湯和住宿。陳坤保證稱當天曾格爾圍著大毛巾，他有點尷尬，也圍著小毛巾，他坐在曾女旁邊聊天，有摸她的肩膀、腰和胸，有肢體碰觸，她的手也有順勢碰到他的生殖器，「擺在上面大約4、5秒」，但是有隔毛巾。

士院認定曾格爾與陳坤保確實於2022年8月29日同住三二行館，且互碰私密部位，不法侵害岳啟儒的配偶權，情節重大，衡酌岳女為仲誼公關顧問公司負責人，在時尚精品公關業界有一定知名度，而曾格爾則是國內攀登高山計畫的登山者，判曾女賠償30萬元。

高院今開庭，岳啟儒律師吳彥鋒指曾格爾頻繁與陳傳訊息、入住三二行館，破壞岳女的配偶權。曾格爾方面原本由律師代答，律師表示不否認有「邀約」陳坤保，曾格爾急忙打斷、說「沒有住」僅吃飯；曾女說曾po過一張三二行館的菜單，約去吃飯，但她不知道陳坤保訂了什麼，他們是在公開場合的餐廳吃晚餐，她「沒有訂房」，也「覺得」陳沒有。

曾格爾的律師主張曾和陳的對話經過收回、變動，沒有證據能力，並質疑陳坤保作偽證，聲請傳陳作證，也希望再次函詢三二行館。吳彥鋒則認為一審即函詢過三二行館，但曾格爾或岳啟儒都不是訂房之人，飯店不提供這部分的資訊，也沒說「沒住」，他認為沒有再函詢的必要；他指陳與曾女確實有入住，兩人在前一天還討論預約30日按摩的計畫。

針對曾格爾想再傳陳坤保，吳彥鋒也認為沒有必要重複傳喚，反問一審時為何她不出庭？曾女脫口「我在國外」，吳則指她的訴訟代理人也已經詢問過，不應重複干擾證人。

法官諭知2024年1月16日再開庭，也提醒若有書狀不要當庭才提出、突襲對方。